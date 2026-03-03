Naslovnica
Nogomet

Ronaldo med bombardiranjem z zasebnim letalom zapustil Savdsko Arabijo

03. 03. 2026

Avtor:
Lu.M STA
Cristiano Ronaldo

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je od leta 2023 član tamkajšnjega kluba Al Nassr, je zapustil Savdsko Arabijo. Razlog za umik iz države so vojne razmere na Bližnjem vzhodu, poroča portugalski medij. 41-letnik je odločitev sprejel tudi v luči bombardiranja ameriške ambasade v savdski prestolnici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cristiano Ronaldo je po poročanju portugalskega novičarskega portala Sapo v Madridu pristal z zasebnim letalom, potem ko je poletel iz Rijada, glavnega mesta Savdske Arabije. "Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je savdsko prestolnico zapustil med iranskim bombardiranjem," je poročal Sapo in poudaril, da si je Portugalec v Rijadu ustvaril lepo življenje z zaročenko Georgino Rodriguez in njunimi petimi otroki.

Po poročanju medijev je Ronaldovo letalo v ponedeljek zvečer zapustilo Rijad in se prek Egipta in Sredozemskega morja odpravilo v Španijo. Ronaldo, ki je od leta 2009 do 2018 živel v Madridu in tam igral za Real Madrid, ima v španski prestolnici številne nepremičnine in naložbe.

