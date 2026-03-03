Ronaldo med bombardiranjem z zasebnim letalom zapustil Savdsko Arabijo

Cristiano Ronaldo je po poročanju portugalskega novičarskega portala Sapo v Madridu pristal z zasebnim letalom, potem ko je poletel iz Rijada, glavnega mesta Savdske Arabije. "Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je savdsko prestolnico zapustil med iranskim bombardiranjem," je poročal Sapo in poudaril, da si je Portugalec v Rijadu ustvaril lepo življenje z zaročenko Georgino Rodriguez in njunimi petimi otroki.

Po poročanju medijev je Ronaldovo letalo v ponedeljek zvečer zapustilo Rijad in se prek Egipta in Sredozemskega morja odpravilo v Španijo. Ronaldo, ki je od leta 2009 do 2018 živel v Madridu in tam igral za Real Madrid, ima v španski prestolnici številne nepremičnine in naložbe.