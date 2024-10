Ronaldo med tekmo s Poljsko razveselil mladega navijača

Četudi ima že 39 let in igra v Savdski Arabiji, Cristiano Ronaldo ostaja eno izmed pomembnejših imen v nogometnem svetu. Da je še vedno v dobri formi je nakazal tudi z zadetkom na obračunu Portugalske s Poljsko, ki so jo Portugalci dobili s 3:1. Zvezdnik pa je navdušil tudi s potezo večera, ko je mlademu ljubitelju nogometa izpolnil sanje in z njim kar med tekmo posnel selfie.