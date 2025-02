Ronaldo v svojem slogu: Sem najbolj kompleten nogometaš v zgodovini

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Mislim, da sem najbolj kompleten nogometaš v zgodovini. To je moje mnenje. Vprašanje okusa, ampak mislim, da sem to jaz. V nogometu počnem vse. Dober sem v igri z glavo, na prekinitvah, s slabšo nogo. Hiter sem in močan," je v intervjuju za La Sexto samozavestno povedal legendarni Portugalec.

Njegova selitev v Savdsko Arabijo je časovno sovpadala z zmago Argentine na svetovnem prvenstvu. Za mnoge je bila tisto zadnja potrditev, da je njen kapetan Lionel Messi najboljši vseh časov. Ronaldo je drugačnega mnenja.