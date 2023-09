Ronaldo sporoča Sloveniji: Moje srce je z vami!

"Živjo, Slovenija! Na žalost ne bom mogel priti v Ljubljano, ampak moje srce je z vami. Skupaj naredimo razliko!" je s kratkim videoposnetkom sporočil nekdanji napadalec Cruzeira, PSV-ja, Barcelone, Interja, Reala, Milana in Corinthiansa, eden in edini Ronaldo Nazario de Lima.

Kljub temu, da Ronalda ne bo v Stožice, pa nogometnih zvezdnikov ne bo manjkalo. Nemanja Vidić, Robert Pires, Luis Figo, Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Clarence Seedorf in Miroslav Klose so le nekatera velika imena, ki bodo jutri brcala na stožiški zelenici. Fabio Capello in Matjaž Kek, ki bosta vodila rdečo in modro ekipo, bosta imela na voljo vsak po 16 nogometnih legend, med drugim tudi nekaj slovenskih, kot sta Robert Koren in Boštjan Cesar.