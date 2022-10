Ronaldo na glasovanju za Zlato žogo (prvič v karieri) ni prejel niti enega glasu

Da je Cristiano Ronaldo ostal brez enega samega glasu se je zgodilo sploh prvič v Portugalčevi karieri. Od leta 2006 dalje, ko je bil vselej med nominiranci, je namreč prav vsako leto prejel vsaj nekaj glasov in v letih 2008, 2013, 2014, 2016 in 2017 Zlato žogo tudi osvojil.

A od vrnitve v Manchester Ronaldu ne gre po načrtih. Sezona 2021/2022 je bila namreč zanj sploh prva po sezoni 2004/2005, v kateri ni osvojil niti ene same klubske lovorike. Še kako pomembno reprezentančno lovoriko pa bo Portugalec lovil že čez mesec dni, ko se bo s Portugalsko meril na svetovnem prvenstvu.

A še preden odide v Katar, bo moral 37-letnik rešiti klubsko zadrego v kateri se je znašel po tem, ko je na nedavnem obračunu s Tottenhamom še pred zadnjim sodnikovim žvižgom in brez dovoljenja trenerja Erika ten Haga zapustil klop za rezerviste in odšel v slačilnico. Nizozemski strateg ga zato kazensko ni vzel s sabo na gostovanje k londonskemu Chelseaju, zaenkrat pa še ni znano, ali bo to tudi edina posledica Ronaldovega obnašanja, zaradi katerega se je javno tudi že opravičil.