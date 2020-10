Ronaldo na kritike odgovoril s fotografijo izklesanega telesa in sporočilom

Ronaldovo potovanje je, kljub temu da očitno nima simptomov bolezni, bilo sporočilo, da so tudi v času epidemije novega koronavirusa vidne razlike med bogatimi in revnimi oz. kaj kdo sme in česar kdo ne sme. A Cristiano Ronaldo ima pred seboj jasen cilj – čim prej dobiti negativen test (Juventus mora Uefi poslati dokazilo o negativnem testu najpozneje teden dni pred tekmo), da bo lahko nastopil na tekmi Lige prvakov med Staro damo in Barcelono (28. oktober, prenos na Kanalu A in VOYO). Tam se bo pomeril proti večnemu tekmecu, Argentincu Lionelu Messiju. In zagotovo je nekaj jasno: v kolikor na tekmi zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne bo enega ali drugega, bodo gledalci prikrajšani za velik spektakel.