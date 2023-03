Ronaldo na pragu novega rekorda: Zelo rad jih rušim

Nogometna reprezentanca Portugalske se bo danes v kvalifikacijah za Euro 2024 soočila z Liechtensteinom, najboljši portugalski nogometaš vseh časov pa bo imel priložnost zrušiti še enega v vrsti rekordov.

Cristiano Ronaldo mogoče ni več del evropske klubske scene, a to ne pomeni, da je nanj pozabila njegova domovina. Nov selektor Portugalske Roberto Martinez je nedavno potrdil, da še vedno računa na usluge enega najboljših nogometašev vseh časov in sledil je nov vpoklic v reprezentanco. Če Ronaldo na tekmi proti nogometnim palčkom stopi na igrišče, bo to že njegov 197. nastop v reprezentančnem dresu, kar pomeni, da bo postal nogometaš z največ reprezentančnimi nastopi v zgodovini nogometa. "Rekordi? Pridite in si tekmo oglejte! Jaz rekorde zelo rad rušim in upam, da bom to dosegel na tej tekmi. Biti najboljši v zgodovini v nečem je nekaj posebnega. Moram priznati, da sem na ta dosežek zelo ponosen," je o novem rekordu v svoji bogati karieri dejal zvezdnik. Trenutno je napadalec Al-Nassra izenačen s Kuvajtskim reprezentantom Badejem Al-Mutawo, ki je na 196 nastopih v dresu svoje reprezentance zabil 56 golov. V enakem številu nastopov za Portugalsko, je Ronaldo dosegel 118 zadetkov, kar je tudi rekorden dosežek. Obema po številu reprezentančnih nastopov s 195 sledi Malezijec Soh Chin Ann. Vse je zbral med letoma 1969 in 1984.

icon-expand Nov selektor Portugalske Roberto Martinez še vedno računa na usluge 38-letnega Cristiana Ronalda. FOTO: AP

O Cristianu Ronaldu se je veliko govorilo tudi med minulim svetovnim prvenstvom, saj je med nastopom v Katarju iskal nov klub po tem, ko je zapustil Manchester United. V Katarju je Ronaldo tudi prvič v svoji karieri tekmo na svetovnem prvenstvu začel na klopi. O potezi takratnega selektorja Fernanda Santosa se je seveda veliko debatiralo, Santos pa se je po porazu (1:0) proti Maroku v četrtfinalu moral posloviti s selektorskega mesta. "Imel sem priložnost, da dogodkom pristopim z različnih zornih kotov. Vesel sem, da sem se vrnil v reprezentanco in na to, da računajo name. Vodilni možje reprezentance so se pogovorili s številnimi igralci, tudi z menoj. Po vsem tem sem ugotovil, da reprezentanci lahko ponudim še veliko, vedno pa bom v reprezentančnem dresu dal vse od sebe," je svojo motivacijo za nadaljnje nastopanje v dresu Portugalske opisal 38-letnik.