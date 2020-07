Ronaldo na Sardiniji ostal brez gola in (najverjetneje) brez zlatega čevlja

V dvoboju z zvezdnikom Lazia Cirom Immobilejemje moral Cristiano Ronaldoočitno priznati premoč že pred zadnjim krogom Serie A, saj Portugalec ni uspel znižati zaostanka za italijanskim reprezentantom, za nameček pa je njegov Juventus pri Cagliariju izgubil brez doseženega gola (0:2). 35-letni zvezdnik svetovnega nogometa je ostal pri 31 zadetkih v ligaški sezoni, Immobile pa je dosegel kar štiri več. Oba čakata le še zaključna obračuna Serie A: Juventus bo gostil Romo, Lazio pa bo gostoval pri Napoliju.

13. Cagliari, katerega član je tudi nekdanji slovenski reprezentant Valter Birsa(v igro je vstopil v 84. minuti), je goste presenetil že v osmi minuti, ko se je 20-letni napadalec Luca Gaglianopo podaji Federica Mattiellanajhitreje odzval v kazenskem prostoru in se razveselil svojega prvenca za člansko moštvo. Tik pred koncem prvega polčasa je Gianluigija Buffona z izvrstnim strelom z desnico premagal še Giovanni Simeone. Ronaldu so v prvem polčasu zaradi prepovedanega položaja že razveljavili en zadetek, ob prevladi Juventusa pa je nato zapravil še kar nekaj zrelih priložnosti. Razpoloženi Alessio Cragnose ni dal in do zadnjega sodnikovega žvižga ostal nepremagan.

Sarri: Smo edina ekipa v Evropi, ki je odigrala pet tekem v dvanajstih dneh

Trener belo-črnih Maurizio Sarrije po tekmi celo dejal, da je v boj proti Romi v zadnjem krogu pripravljen poslati člane ekipe do 23 let, s tem pa je želel opozoriti na veliko utrujenost v vrstah novih (starih) italijanskih prvakov. Sarri je sicer precej premešal postavo za obračun na Sardiniji, ki pa se ni razpletel po njegovih željah.

"Težava je v tem, da smo edina ekipa v Evropi, ki je odigrala pet tekem v dvanajstih dneh," je za DAZNpotožil Sarri."Videli bomo, v kakšnem stanju bomo jutri in če ne bi bilo morda bolje, da ta konec tedna na zelenico pošljemo celotno ekipo U23, da bodo vsi skupaj dobili nekaj počitka. V smislu motivacije in odločnosti je bila to netipična tekma in je ne moremo ocenjevati tako kot tiste iz preostale sezone. Naše podajanje je dobro, a hitrost kroženja žoge je težava. Počasne podaje, s tem mislim žogo in ne noge, stvari za nasprotnike zgolj olajšajo. Devet nogometašev smo danes zaradi poškodb pustili doma, zato imam, jasno, kar nekaj dvomov pred Lyonom (povratna tekma osmina finala Lige prvakov, op. a.). Videti bomo morali, kdo bo okreval."

'Ronaldo je instinktiven'

Nekaj besed je namenil tudi Ronaldu, ki je bil po njegovih ocenah "zelo motiviran" pred tekmo.

"Po tem, ko sva včeraj (v torek, op. a.) govorila, je bil zelo motiviran, želel je igrati, res je kazal navdušenje in počutil se je dobro. Skupaj sva sprejela odločitev, svoje telo pozna bolje kot kdorkoli. Ronaldo je instinktiven, ne sklada se popolnoma z določenimi taktičnimi vlogami, kar pa je tudi njegova prednost. A to pomeni, da se mora drugi napadalec prilagoditi Cristianovemu gibanju. Na trenutke nam je tudi nocoj to dobro uspevalo, toda akcij nismo zaključili,"je še povedal Sarri.