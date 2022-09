Ronaldo na treningu opažen z modrim očesom in poškodovanim obrazom

Vse skupaj se je zgodilo v 13. minuti srečanja, tekma je bila za nekaj časa prekinjena, Cristiano Ronaldo pa najverjetneje niti pomislil ni na to, da bi tekmo do konca spremljal s klopi. Tako češki golman kot Portugalec sta se visoko odrinila, da bi dobila žogo, toda Ronaldo jih je pri tem skupil po obrazu, če smo natančni, prejel je udarec s komolcem. Obležal je na tleh, obraz pa mu je prekrila kri. Potreboval je zdravniško pomoč, tekma je bila kar lep čas prekinjena.

Kljub poškodbi, ki jo je staknil, pa Ronaldo še naprej trenira z ekipo, pričakuje se, da bo eden glavnih mož na zadnji tekmi, ki jo bodo odigrali pred prihajajočim svetovnim prvenstvom v Katarju, ki se bo pričelo 20. novembra. Če se želijo prebiti v finale Lige narodov, si ne smejo privoščiti poraza, da se tako le še utrdijo na prvem mestu skupine A2. Turnir so osvojili že premiernega leta 2019 in so v obetavnem položaju, da bi vse skupaj lahko ponovili.