Madrid na trnih: Ronaldov hotel bo svoja vrata odprl že poleti

Visoke ocene na spletu Nogometaš z Madeire bo po poročanju spletne strani športnega dnevnika AS50-odstotni lastnik hotela, Pestani, ki ima po svetu in tudi v Madridu že več hotelov, pa bo pripadlo preostalih 50 odstotkov. Ronaldova hotela že sprejemata goste v domačem Funchalu na Madeiri in v portugalski prestolnici Lizboni.

"Vedno bližje smo odprtju našega novega hotela, PestanaCR7 Gran Via v Madridu! Ostanite z nami za več podrobnosti. Kmalu se vidimo, Madrid!" je na Instagramu zapisal Ronaldo in delil nekaj najnovejših fotografij zunanjosti in notranjosti hotela.

Pestana je na torkovi predstavitvi potrdila, da je vložila 15 milijonov evrov za prenovo zadnjega dela hotela, ki bo Ronaldov prvi zunaj meja domače Portugalske. Hotela s štirimi zvezdicami v Funchalu in Lizboni dobivata visoke ocene na spletu, a še ni znano, ali bo imel štiri zvezdice tudi madridski CR7. ASdodaja, da lahko v Lizboni v Ronaldovem hotelu prespite za 95, v Funchalu pa za 76 evrov. Zaradi odlične lokacije v središču Madrida bo cena nočitve v najnovejšem hotelu verjetno primerljiva ali še višja od tiste v Lizboni, še poroča madridski športni dnevnik.

Darilo za goste: podpisana žoga

"Kljub temu bodo najbolj fanatični privrženci Portugalca dobili zelo posebno darilo, če bodo namreč prenočili dve noči, bodo prejeli podpisano žogo," so zapisali pri dnevniku AS.

Direktor madridskega hotela Miguel Plantier je na torkovi predstavitvi v Madridu zatrdil, da to "ne bo Ronaldov tematski park", da pa bo odseval "vrednote vrhunskega športa". Ronaldo je z lastnikom Pestane, Dionisiom Pestano, začel sodelovati še kot član Reala leta 2015, napovedali pa so tudi odprtje hotelov v Parizu (2021) in Manchestru (2023), kjer je Portugalec prav tako igral za tamkajšnjega prvoligaša Manchester United. Hotela CR7 naj bi stala tudi v ameriškem New Yorku in maroškem Marakešu, kjer je Ronaldo pred časom že ponosno poziral (na fotografiji zgoraj) in napovedal, da bo odprtje na začetku leta 2020.