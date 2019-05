Ronaldo najkoristnejši igralec, Samir Handanović najboljši vratar serie A

Pri razvrščanju so ocenjevalci upoštevali predstave v italijanskem prvenstvu, pokalu in superpokalu.

"Želeli smo nagraditi najboljše igralce, saj so oni protagonisti nogometa, ki prispevajo k temu, da je naše prvenstvo eno najboljših na svetu. Uvrstitve so narejene na podlagi objektivne statistike in so znanstveno podprte," je za italijansko tiskovno agencijo Ansa dejal direktor serie A, Luigi De Siervo.

Seznam nagrajencev za sezono 2018/19:

- najboljši vratar: Samir Handanović (Slo);

- najboljši obrambni igralec: Kalidou Koulibaly (Sen);

- najboljši vezist: Sergej Milinković - Savić (Srb);

- najboljši napadalec: Fabio Quagliarella(Ita);

- najboljši mladi nogometaš: Nicolo Zaniolo (Ita);

- MVP lige: Cristiano Ronaldo (Por).

* Opomba: uradno bodo MVP serie A sicer razglasili ob 21. uri.