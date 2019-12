Ronaldo: Najlepši gol kariere so škarjice Buffonu

"Škarjice Buffonu na tekmi z Juventusom (še v dresu Reala, op. p.) je moj najlepši gol kariere. Gol Gigiju Buffonu. Edinstven gol na edinstvenem stadionu, proti izjemni ekipi. To je bila posebna noč. Buffon mi je tisto noč čestital in nanj imam čudovit spomin kljub zadetku, ki sem mu ga zabil. Takšen je! Vsak dan ga spremljam: sproščen, radodaren. Velik človek," je razkril Ronaldo.

V pogovoru z italijanskimi novinarskimi kolegi je še dodal, da se je njegov pogled na nogomet tekom kariere močno spremenil. "Prej sem gledal na nogomet kot na zabavo, zdaj imam druge prioritete: osvajati lovorike in biti na vrhu," je v pogovoru za DAZN Italia povedal eden najboljših nogometašev zadnjega desetletja Cristiano Ronaldo.

Trenerska klop ga še ne zanima

Pa bo Ronalda v prihodnosti zamikalo sesti na trenersko klop? "Danes si tega ne želim. Mogoče si bom kdaj tega želel. Če bo tako, bom motivator. Mislim, da mora trener prenesti svojo strast na ekipo. Meni je všeč to, da se zabavam, preigravam, streljam in zabijam," je izpostavil portugalski zvezdnik Juventusa. "Nogomet me še vedno dela veselega. Zadovoljen sem, motiviran in želim si igrati še vrsto let," je še pristavil Ronaldo.

"Že pri 18 letih se je vse spremenilo. Prej sem na vse skupaj gledal kot na zabavo. Zdaj imam enako motivacijo kot takrat, toda drugačne prioritete. Treba je zmagovati, treba je dvigovati lovorike in biti vedno na samem vrhu. Prej nisem imel tega pritiska, želel sem si le zabavati na igrišču. Čeprav imam veliko odgovornosti, je moja motivacija nedotaknjena," je jasno povedal Ronaldo.

Za italijanski DAZNse je spomnil tudi prihoda na Apeninski polotok. "Spomnim se predstavitve. Bilo je čustveno. Tam so bili navijači, moji prijatelji in moja družina. Vse mi je všeč pri Juventusu: kultura, zgodovina … To je najboljši klub v Italiji. Tu sem vesel in želim si osvojiti veliko lovorik. Na splošno mi je italijanska kultura zelo všeč," je zaključil portugalski zvezdnik.