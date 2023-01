Ronaldo namesto na zelenici, na sobnem kolesu, že kmalu pa bo lahko igral proti Messiju

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je po razhodu z Manchester Unitedom poskrbel za lukrativno selitev v Savdsko Arabijo, že pridno trenira z novimi soigralci in pili fizično pripravljenost, a na uradnih tekmah še nima pravice nastopa. Zadnjo tekmo svojega novega moštva je tako spremljal kar iz slačilnice.

Novi zvezdnik Al Nassra je namreč dan po prekinitvi pogodbe z Manchester Unitedom, zaradi incidenta z navijačem po tekmi proti Evertonu, s strani angleške nogometne zveze prejel kazen prepovedi igranja na dveh tekmah v domačem prvenstvu, ki se po pravilih Fife prenese tudi na ostala prvenstva. Cristiano Ronaldo je tako že izpustil prvo izmed dveh tekem in sicer proti Al Taiju. Njegovi novi soigralci so po zaslugi dveh zadetkov Talisce razveselili zmage, klub pa je ob tem na uradnem Twitter profilu delil posnetek Portugalca, ki je tekmo spremljal kar iz slačilnice, kjer je čas izkoristil za trening na sobnem kolesu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekdanji član Sportinga, Uniteda, Real Madrida in Juventusa, bo moral zaradi omenjene kazni izpustiti še derbi z Al Shababom, nato pa bo le lahko nastopil v dresu novega delodajalca. Priložnost, da se predstavi navijačem Al Nassra bo imel tako že na prijateljski tekmi, ki jo bo savdsko moštvo predvidoma odigralo 19. januarja. In to ne proti komur koli, njihov nasprotnik bo francoski PSG, ki se lahko pohvali s pravo malo kolonijo nogometnih zvzednikov, med katermi seveda izstopa novopečeni svetovni prvak in Ronaldov večni tekmec Lionel Messi. Stara znanca bi se tako lahko po dolgem času spet srečala.

icon-expand Lionel Messi in Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Prvo priložnost za uradni nastop pa bo nato Ronaldo dobil tri dni kasneje, ko se bo v savdskem prvenstvu Al Nassr pomeril z Al Ettifaqom. Še pred tem so morali pri klubu iz savdske prestolnice sprejeti težko odločitev, saj so imeli v ekipi že registriranih osem tujcev, kar je maksimalno dovoljeno število. V kolikor so želeli registrirati še Ronalda, so se morali enemu izmed dosedanjih članov zahvaliti za sodelovanje. Po poročanju angleških medijev naj bi tako nekoliko presenetljivo brez pravice za igranje ostal kamerunski napadalec Vincent Aboubakar, ki je navduševal tudi na minulem svetovnem prvenstvu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

30-letni napadalec je od prihoda v Al Nassr julija predlani na 39 tekmah zabil 13 golov in dodal šest asistenc, sedaj pa si bo kot kaže moral poiskati novega delodajalca, ali pa oditi na posojo. Po nekaterih poročanjih, naj bi se za njegove kratkotrajne usluge (posojo do konca sezone) zanimal celo Ronaldov nekdanji klub Manchester United, vendar se to glede na izkušnjo, ki so jo Rdeči vragi imeli z Odionom Ighalojem, ne zdi verjetno. Erik ten Hag naj bi slej kot prej v svoje vrste pripeljal rojaka Wouta Weghorsta, ki se je že poslovil od navijačev svojega trenutnega kluba Bešiktaša.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke