Ronaldo namignil na upokojitev: Kdo ve, kaj se bo zgodilo v letu ali dveh

"Nisem nor človek,"je za SPORTbible dejal Ronaldo in nato odmevno namignil, da bi se lahko od igranja nogometa poslovil že v naslednjih dveh letih: "Nisem obseden s treniranjem, obseden sem z uspehom, to pa je nekaj povsem drugega. Še vedno ljubim nogomet. Všeč mi je, ko zabavam navijače in osebe, ki imajo rade Cristiana. Starost ni pomembna, vse je odvisno od miselnosti. Zadnjih pet let začenjam uživati v tem procesu, v katerem se vidim izven nogometa. Torej ... Kdo ve, kaj se bo zgodilo naslednje leto ali v naslednjih dveh letih?"

V izjavah, ki jih je prenesel SPORTbible, je Cristiano Ronaldo zatrdil, da "ni obseden s treniranjem" in da ga bolj zanimajo uspehi. Zvezdnik Juventusa sicer trdi, da še vedno "ljubi nogomet", a priznava, da že zelo resno razmišlja o karieri po slovesu od zelenic.

'Navdih tudi v formuli 1, NBA, golfu in UFC'

Ronaldu tudi po koncu profesionalnega ukvarjanja z nogometom projektov ne bo manjkalo, saj ima pri 34 letih že lastne linije spodnjega perila, kavbojk, obutve in parfumov, poleg tega pa tudi digitalno agencijo, restavracije, telovadnice in hotele.

"Nikogar ne želim posnemati. Ves čas moraš biti zvest samemu sebi, a vedno lahko prevzameš majhne podrobnosti in nekaj potegneš iz dobrih primerov, ne le v nogometu, temveč tudi iz drugih športov, denimo formule 1, NBA, golfa, UFC, karkoli pač že,"je še povedal Ronaldo.

"Tudi izvršni direktorji velikih podjetij so vedno motivirani in morajo trdo delati, da bi dosegli uspehe. Sicer pa smo vsi pod pritiskom, vi (novinarji, op. a.) ste pod pritiskom, da naredite dober intervju s Cristianom ... Pomembno je, kako se s pritiskom spopadeš. Moraš verjeti vase. V nogometu imam večji nadzor. Vem, kaj lahko naredim. V poslu je težje, odvisen si od drugih, a imam dobro ekipo. To bo izziv zame."

