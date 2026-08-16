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Nogomet

Ronaldo namignil: Verjetno bo to moja zadnja sezona

Rijad, 16. 08. 2026 17.05 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
J.B.
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pri 41 letih še vedno igra, vendar bolj kot mreže nasprotnika polni svojo denarnico z astronomsko plačo, ki ga je premamila v savdijski al-Nassr. Nedvomno pa mu motivacijo predstavlja tudi možnost, da kot prvi v zgodovini doseže mejo tisoč profesionalnih zadetkov, manjka mu jih še 24. Je pa v nedavnem intervjuju namignil, da bo svojo kariero verjetno končal ob koncu aktualne sezone.

Cristiano Ronaldo je mundial v Severni Ameriki končal v osmini finala.
Cristiano Ronaldo je mundial v Severni Ameriki končal v osmini finala.
FOTO: AP

"To bo verjetno moja zadnja sezona v nogometu, za seboj želim pustiti veličastno zapuščino," je Portugalec dejal v intervjuju za revijo Vogue. Cristiana Ronalda v nadaljevanje kariere zagotovo žene prav mejnik tisočih zadetkov, ki se zdi na dosegu roke, a vendar se tudi on ne more izogniti zobu časa. Pri 41 letih je daleč od svoje najboljše forme, kar se je lepo videlo na minulem svetovnem prvenstvu.

Tudi zato Ronaldo že pogleduje proti obdobju po karieri. "Prihodnost že imam načrtovano. Toliko stvari imam, ki me bodo obdržale zaposlenega, da težko izpostavim eno. Nogomet lahko pusti veliko praznino, zato jo je nujno zapolniti z drugimi stvarmi," je zelo stvarno poudaril Portugalec in dodal, da se bo poskušal po koncu kariere tudi čim bolj zabavati, za kar v striktnem življenju profesionalnega nogometaša ni imel veliko časa.

Objokani Cristiano Ronaldo po izpadu Portugalske na SP proti Španiji.
Objokani Cristiano Ronaldo po izpadu Portugalske na SP proti Španiji.
FOTO: Profimedia

Zelo zanimivo je bilo brati mnenja uporabnikov družbenih omrežij, ki so prepričani, da bo Ronaldo napoved o upokojitvi držal le v primeru, da mu uspe priti do mejnika tisoč zadetkov. "Če mu uspe, se bo zagotovo upokojil. Drugače bo zagotovo igral še eno sezono. Več možnosti je, da postanem milijonar, kot pa da se Ronaldo upokoji pred tisočim golom," se denimo glasi eden od komentarjev na Redditu.

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KOMENTARJI2

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MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
16. 08. 2026 19.41
ja če bo đovolj 11m bo zadnja..drugače pa boš podaljsal še za eno sezono..to vsi vemo...sam kaj ko bo Messi z 100 manj nastopi prišel do 1000golov..poleg tega ima seveda še asistence ki jih ti nimas
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+1
1 0
Lastniki česarkoli
16. 08. 2026 18.44
Ko je bil Valentino Rossi tako slab zadnjih 10 ket, ga je Razvan Razali brcnil iz motoGP
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+3
3 0
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