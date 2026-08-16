Ronaldo namignil: Verjetno bo to moja zadnja sezona

"To bo verjetno moja zadnja sezona v nogometu, za seboj želim pustiti veličastno zapuščino," je Portugalec dejal v intervjuju za revijo Vogue. Cristiana Ronalda v nadaljevanje kariere zagotovo žene prav mejnik tisočih zadetkov, ki se zdi na dosegu roke, a vendar se tudi on ne more izogniti zobu časa. Pri 41 letih je daleč od svoje najboljše forme, kar se je lepo videlo na minulem svetovnem prvenstvu.
Tudi zato Ronaldo že pogleduje proti obdobju po karieri. "Prihodnost že imam načrtovano. Toliko stvari imam, ki me bodo obdržale zaposlenega, da težko izpostavim eno. Nogomet lahko pusti veliko praznino, zato jo je nujno zapolniti z drugimi stvarmi," je zelo stvarno poudaril Portugalec in dodal, da se bo poskušal po koncu kariere tudi čim bolj zabavati, za kar v striktnem življenju profesionalnega nogometaša ni imel veliko časa.
Zelo zanimivo je bilo brati mnenja uporabnikov družbenih omrežij, ki so prepričani, da bo Ronaldo napoved o upokojitvi držal le v primeru, da mu uspe priti do mejnika tisoč zadetkov. "Če mu uspe, se bo zagotovo upokojil. Drugače bo zagotovo igral še eno sezono. Več možnosti je, da postanem milijonar, kot pa da se Ronaldo upokoji pred tisočim golom," se denimo glasi eden od komentarjev na Redditu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.