Ronaldo namignil: Verjetno bo to moja zadnja sezona

"To bo verjetno moja zadnja sezona v nogometu, za seboj želim pustiti veličastno zapuščino," je Portugalec dejal v intervjuju za revijo Vogue. Cristiana Ronalda v nadaljevanje kariere zagotovo žene prav mejnik tisočih zadetkov, ki se zdi na dosegu roke, a vendar se tudi on ne more izogniti zobu časa. Pri 41 letih je daleč od svoje najboljše forme, kar se je lepo videlo na minulem svetovnem prvenstvu.

Tudi zato Ronaldo že pogleduje proti obdobju po karieri. "Prihodnost že imam načrtovano. Toliko stvari imam, ki me bodo obdržale zaposlenega, da težko izpostavim eno. Nogomet lahko pusti veliko praznino, zato jo je nujno zapolniti z drugimi stvarmi," je zelo stvarno poudaril Portugalec in dodal, da se bo poskušal po koncu kariere tudi čim bolj zabavati, za kar v striktnem življenju profesionalnega nogometaša ni imel veliko časa.