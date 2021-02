Ronaldo: Našli smo zmagovalni duh, Juve bo le še rasel

O tem z italijanskimi novinarji ni želel podrobneje razglabljati. "Kaj mi je rekel trener? Nič takšnega, le da imamo v soboto pomembno tekmo in upa, da bom ohranil svežino," je priznal Portugalec, ki ni želel komentirati, ali je menjavo pričakoval oziroma jo odobril ... "Juventus je odigral veliko tekmo in pokazal zmagovalno mentaliteto. Nekaj, kar smo pogrešali na tisti tekmi proti Interju v prvenstvu, ko smo nečastno in brez izstreljenega naboja oziroma brez pravega odpora prepustili zmago tekmecem. Takšen Juve, kot je bil nazadnje proti Interju, hočemo gledati vse do konca sezone. Ujeli smo pravo zmagovalno mentaliteto, Juve bo do konca sezone le še rasel," je sporočil prvi strelec prvenstva Serie A in poudaril, da je stara dama, ki je po prvenstvenem porazu proti Interju zmagala na zadnjih petih tekmah, v igri za lovorike prav na vseh frontah. Tudi v Ligi prvakov, kjer se bo v osmini finala, tudi s prenosom na Kanalu Ain VOYO, udarila s Portom. "Lepo je vedeti, da smo povsod v igri. V žepu že imamo superpokal, smo pred vrati finala v pokalu, tudi v prvenstvu lahko pridemo prvi na cilj, Liga prvakov pa bo povsem drugačna zgodba. Porto bomo maksimalno spoštovali, a se zavedamo naše vloge favorita," je zaključil Ronaldo, ki bo proti rojakom še posebej motiviran, saj je svojo nogometno pot začel pri velikem tekmecu Sportingu iz Lizbone.