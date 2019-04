Ronaldo naslov proslavlja v Dubrovniku, nočitev v luksuzni vili tudi do 7.000 evrov

Cristiano Ronaldo je po zmagi Juventusa nad Fiorentino (2 : 1) osvojil še tretjo nacionalno lovoriko, potem ko se je v preteklosti že veselil naslova prvaka v angleškem in španskem prvenstvu. S tem je postal sploh prvi nogometaš, ki se lahko pohvali z omenjenimi tremi naslovi, med trenerji pa je to uspelo le njegovemu nekdanjemu šefu Joseju Mourinhu .

Naslov se je Portugalec v času velike noči odločil proslaviti kar na sosednjem Hrvaškem, in sicer v Dubrovniku, kjer domuje v prestižni Vili Šeherezadi. Tam naj bi ostal do torka, pišejo hrvaški mediji, nato pa naj bi se vrnil na trening Torinčanov, ki jih naslednja tekma čaka 27. aprila, in sicer z Interjem v Milanu. Po pisanju hrvaškega portala dnevnik.hr je Ronaldo v Dubrovnik prišel s privatnim letalom v soboto zvečer, v družbi zaročenke Georgine Rodriguez .

Nočitev v prestižni vili, kjer so v preteklosti že gostovale zvezde, kot so Jamie Foxx, Elizabeth Taylor, Richard Burton in Sofia Loren, stane tudi do 7.000 evrov, dodajajo hrvaški mediji. Poročajo tudi, da je Ronaldo o Dubrovniku zagotovo veliko slišal od nekdanjega soigralca Luke Modrića ter od zdajšnjega soigralca Maria Mandžukića.