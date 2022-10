Ronaldo nazaj na treningih prve ekipe: osredotočen na 'skupno pot naprej'

Cristiano Ronaldo se je v torek prvič po sporu na tekmi med Mabnchester Unitedom in Tottenhamom, ko je užaljen že nekaj minut pred koncem odšel v garderobo, vrnil na treninge rdečih vragov. Angleški mediji poročajo, da ob tem ni prišlo do spora med Portugalcem in trenerjem Erikom ten Hagom, ki bo lahko nanj računal že na četrtkovi tekmi proti Šerifu v Ligi Evropa. Prenašali jo bomo na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Cristiano Ronaldo se letos ne more pohvaliti s svojo statistiko. Na 12 nastopih za Manchester United je zmogel vsega dva zadetka. FOTO: AP Manchester United je sredi minulega tedna z 2:0 ugnal Tottenham. Ko je na semaforju stadiona Old Trafford že svetil končni izid, je Erik ten Hag želel v igro poslati Cristiana Ronalda, a Portugalec je to zavrnil, kmalu zatem pa užaljeno odšel v garderobo, čeprav so njegovi soigralci na zelenici še vedno igrali. Poteza Portugalca je pričakovano dvignila ogromno prahu in celo zasenčila sicer zelo dobro predstavo rdečih vragov. Ronaldo je kmalu zatem na Instagramu zapisal, da včasih v navalu emocij delamo napake. A opravičilo, če mu sploh lahko tako rečemo, ni zaleglo. V soboto ga na derbiju s Chelseajem ni bilo v kadru svoje ekipe, kijeo zavoljo poznega zadetka Casemira v sodniškem dodatku remizirala na Stamford Bridgeu (1:1). PREBERI ŠE Po izrečeni kazni se je oglasil tudi Cristiano Ronaldo Ronalda odtlej ni bilo niti na treninigh prve ekipe, ta torek pa se je le vrnil k soigralcem na trening center Carrington. Kot poroča Sky Sports, je ten Hag dejal, da sta bila z Ronaldom v tem času vseskozi v pogovoru in da zamer med njima ni. Razkril je še, da je Ronaldo svojo kazen že odslužil in da je popolnoma osredotočen na nadaljevanje skupne poti s soigralci. Navijače 20-kratnih angleških prvakov lahko veseli tudi dejstvo, da so se po zdravstvenih težavah v polni pogon vrnili Harry Maguire, Donny van de Beek in Aaron Wan-Bissaka, na katere bi lahko Nizozemec računal že v četrtek proti moldavskemu Šerifu iz Tiraspola (prenos od 20.40 dalje na Kanalu A in VOYO). icon-expand UEFA: Manchester United – Šerif Tiraspol