Ronaldo ne bo odnehal, dokler ne doseže zgodovinskega mejnika

Cristiano Ronaldo je v soboto v prvenstvu Savdske Arabije za Al-Nasr dosegel dva gola ob zmagi s 3:0 proti Al-Ohdodu, za katerega igra Slovenec Blaž Kramer, in mejo doseženih zadetkov v karieri potisnil na 956. "Veste, kaj je moj cilj. Hočem osvajati lovorike in hočem doseči številko, ki jo vsi poznate. To bom zagotovo dosegel, če ne bo poškodb," je na podelitvi nagrad v Dubaju povedal Ronaldo.

Nekdanji igralec Reala Madrida, Manchester Uniteda in Juventusa je potrdil, da bo svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi njegovo zadnje. A klubsko kariero bo nadaljeval vsaj do leta 2027, ko mu poteče dvoletna pogodba z Al-Nasrom.