Ronaldo: Ne odhajam, z Al Nasrom želim osvojiti naslov prvaka

S klubom si še naprej želi naslov prvaka, kar mu letos na Arabskem polotoku ni uspelo. "Sem optimističen in ostajam samozavesten. V naslednji sezoni bodo stvari potekale drugače in bolje za nas. V to moram verjeti in trdo delati," je še dejal Cristiano Ronaldo.

Nogometaš je, pri tem ni navajal imen, najavil tudi prihod novih zvezdnikov v savdsko ligo. "Ko bodo prišli, veliki igralci in imena, mladi in stari igralci, bo liga še močnejša. Tukaj so vsi dobrodošli."