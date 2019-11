Ronaldo nezadovoljen predčasno zapustil stadion, Sarri ostaja diplomatski

Ronaldu seveda ni bilo vseeno in ob odhodu z igrišča ni namenil pogleda trenerju Sarriju, po poročanju italijanskih medijev pa je nato predčasno, tri minute pred koncem tekme, zapustil stadion. Tudi kasneje ni prišlo do "bližnjega" srečanja Sarrija in Ronalda, trener pa je želel umiriti strasti in je opozoril, da ima napadalec Juventusa težave s poškodbo. "Moramo se zahvaliti Ronaldu, ker se je žrtvoval, da bi bil tukaj kljub težki situaciji. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi lahko igral, vendar njegovo počutje ni bilo dobro, zato sem mislil, da bo menjava najboljša rešitev. Povsem normalno je, da je vsak igralec nezadovoljen, ko mora zapustiti igrišče, še posebej, če tako trdo dela, je nekaj povsem normalnega. Bolj bi me skrbelo, če razočaranja ne bi bilo. Zadnji mesec ima manjše težave s kolenom, poškodoval se je na treningu. Ko trenira in igra na "polno", kompenzira in to škodi njegovi mečni in stegenski mišici. To vpliva na njegovo igro in trenutno ni v vrhunski formi," je povedal trener Sarri.

