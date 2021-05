Ronaldova mama z domačega balkona: Igral bo za Sporting

Dolores Aveiro in Cristiano Ronaldo.

Glede vprašanja o Ronaldovi prihodnosti se je oglasil tudi zvezdnik Paris Saint-Germaina, brazilski napadalec Neymar. "Želim si igrati s Cristianom Ronaldom. Že sem igral z velikima igralcema, kakršna sta Messi in (Kylian) Mbappe, z Ronaldom pa še ne," je za GQ France dejal Neymar in (morda) poslal tudi sporočilo upravi pariškega kluba.

Kljub temu, da mu je na tekmi s Sassuolom uspel zgodovinski dosežek, še nihče v dresu Juventusa stotih golov ni dosegel v vsega treh sezonah, Cristiano Ronaldo(vsaj navzven) ni imel veliko razlogov za slavje. Ob zmagi Juveta s 3:1 je bil blizu tudi 101. zadetku, a ga je ustavila vratnica, zdaj pa je na 32 tekmah v sezoni 2020/21 Serie A dosegel že osupljivih 28 golov. A pogled na lestvico ni spodbuden, saj Juventus že nekaj časa nima niti teoretičnih možnosti za nov naslov prvaka, ki ga je prvič po letu 2010 osvojil milanski Inter.

Ronaldova prihodnost je že nekaj časa vroča tema na Apeninskem polotoku, saj Portugalec kaže vidne znake nezadovoljstva, tudi rekordnega 100. gola pa praktično ni proslavljal ter je zgolj razširil roke, medtem ko so mu v objem pritekli nekateri soigralci. Rahlo ga je uspel nasmejati zgolj Adrien Rabiot, ki je nekaj minut prej zabil prvi gol na tekmi. Mediji Ronaldu že lep čas iščejo morebitne snubce in po tem, ko mu je vrata zaprl Real Madrid, zganili pa se niso niti pri še enem nekdanjem delodajalcu Portugalca, Manchester Unitedu (prva tarča Paris Saint-Germaina pa naj bi bil Lionel Messi), se je začela omenjati možnost povratka v lizbonski Sporting CP.

Mama obljubila: Prihodnje leto bo igral na Alvaladeju

"Levi", katerih član je Ljubljančan Andraž Šporar, so ravno v tej sezoni končali pokalno sušo in osvojili državni naslov, med proslavljanjem slednjega pa so stopili tudi v kontakt z Dolores Aveiro, Ronaldovo mamo, ki je javno napovedala, da bo sina prepričala, da bo že naslednjo sezono oblekel zeleno-beli dres.

Ronaldova mama si je po osvojitvi naslova dala duška in z domačega balkona navdušila navijače: