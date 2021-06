Ronaldo o prihodnosti: Ta tema me ne žgečka. Če bi bi star 18 let, ne bi spal

Portugalska reprezentanca bo na letošnjem Euru branila naslov, ki ga je osvojila pred petimi leti, ko je Cristiano Ronaldo osvojil prvo lovoriko s svojo reprezentanco. "Kot govorijo – pomembni so rezultati, vse ostalo so debate. Poskušali bomo združiti dve stvari: igrati in zmagati," je poudaril Portugalec, ko so ga novinarji povprašali o tem, kakšen nogometni stil bo gojila pomlajena portugalska reprezentanca. Na uvodni tekmi bo branilcem naslova v skupini F stala nasproti 'domača' Madžarska. "Ekipa je pripravljena, gre za težko tekmo proti ekipi, ki bo igrala doma, na polnem stadionu. Toda najpomembnejše je to, da ostanemo osredotočeni, s pozitivnim duhom, in vse bo šlo v redu," je povedal Portugalec.

A za Portugalca to prvenstvo ne bo pomembno le zaradi ekipnega duha in skupnega uspeha – lovil bo tudi osebni rekord. Iranca Alija Daeia bo skušal preseči po številu doseženih zadetkov za reprezentanco. Iranec se je na vrh lestvice najboljših strelcev uvrstil s 109 goli, Ronaldo, ki je trenutno na drugem mestu, ima 104. "Rekordi pridejo po naravni moti, to ni cilj. Če bom dal gol jutri, bom zadovoljen, ker bo to pomenilo, da smo blizu zmagi. Najpomembneje je zmagati, rekordi nato pridejo sami od sebe," je zrelo odgovoril zvezdnik Juventusa.

Dotaknil se je tudi v zadnjem letu zelo pogoste teme – okužb s koronavirusom, ki so prizadele tudi portugalsko reprezentanco. Joao Cancelo je oddal pozitiven test, zato ne bo mogel pomagati reprezentanci. "Mislim, da to v tem trenutku ne bo pomemben dejavnik. Škoda, da se je to zgodilo Joau. Nismo zaskrbljeni, ne pogovarjamo se o covidu-19. To je tema, ki smo se je že vsi naveličali. Ekipa je osredotočena, za mnoge bo to sploh prvo evropsko prvenstvo," je med drugim dejal Ronaldo.