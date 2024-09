Ronaldo: Real Madrid je najboljši klub v zgodovini nogometa

Cristiano Ronaldo je v najnovejšem videu, ki ga je naložil na svoj YouTube kanal, spregovoril o časih, ki jih je preživel v kraljevem klubu. Kaj je tisto, kar Real Madrid uvršča v sam vrh klubov, če gledamo lovorike, ki jih je osvojil v elitni Ligi prvakov ali tekmovanju, ki v klubskem nogometu največ šteje. Portugalec je prepričan, da to ni le sreča, kot marsikdo namiguje, temveč kombinacija trdega dela, predanosti, zmagovalne mentalitete, pripravljenosti in prave strategije.

Vrline, ki so nogometnemu klubu iz Madrida prinesle že 15 naslovov v Ligi prvakov. Ta se v letošnji sezoni vrača v prenovljenem formatu, ki bo še bolj začinil to elitno nogometno tekmovanje. Cristiano Ronaldo je sedaj razkril, kaj je po njegovem mnenju prava "skrivnost" uspeha Madridčanov v tem tekmovanju. Prepričan je, da konstantna premoč enega kluba v evropskem tekmovanju ni posledica sreče, temveč kombinacija pravih sestavin. "Real je ekipa, ki ne kloni pod pritiskom," je prepričan. "Ljudje pravijo, da imajo veliko sreče v Ligi prvakov, toda ne gre za srečo, to je psihologija. Pripravljeni so na takšne trenutke. Bernabeu ima tisto drugačno avro. Navadno tudi velike ekipe podležejo pritisku tam, oni ne."

Tudi sam je prepričan, da je zaradi tega kraljevi klub eden največjih, če ne največji: "Real Madrid je najboljši klub v zgodovini nogometa." Nogometni zvezdniki, ki prihajajo v špansko prestolnico, pa so le zagotovilo, da imajo v Madridu velikopotezne načrte tudi v prihodnje. Portugalec je prepričan, da je prihod Mbappeja prava izbira in zagotovilo, da bodo tudi v bodoče ekipa, ki je ena najmočnejših na svetu. "Je nogometaš z ogromno talenta in vse to je že pokazal. Struktura kluba je trdna, imajo odličnega trenerja in seveda predsednika. On je lahko naslednji dobitnik zlate žoge. Mbappe, Haaland, Belligham, Lamine ..."

Napadalec tudi sam poudarja, da je kot član ekipe doživel nekaj najveličastnejših trenutkov svoje kariere: "V Madridu sem osvojil veliko trofej, dejansko sem osvojil vse," je poudaril Ronaldo. "Užitek je bil igrati za Real Madrid vseh devet sezon in osvojiti štiri Lige prvakov." Čeprav je v klub prišel kot eden največjih in najdražjih igralcev, pa ni klonil pod velikim pritiskom: "Bilo je veliko pritiska, vendar sem, kot vedno, verjel vase. Vedel sem, da se bom zapisal v zgodovino. Ker vedno in povsod verjamem v svoj talent. Zame je bil takrat to velik izziv. Rad dokažem nekaterim, da so se motili, če so mislili drugače. Zelo sem bil srečen tam."

