Ronaldo odigral 45 minut, nato pa predčasno zapustil Old Trafford

V prem polčasu tekme proti španskemu Rayu Vallecanu se je zaključil brez zadetka. Cristiano Ronaldo je 45 minut odigral v konici napada, po odmoru med polčasoma in pred zaključkom tekme, pa je bil viden in slikan pred stadionom, ki ga je predčasno zapustil. Angleški časnik The Guardian je zanimalo, če je zvezdnik za to dejanje prejel dovoljenje kluba, a vodilni v Unitedu niso želeli komentirati omenjenega dogodka. Poleg Ronalda je tekmo pred koncem zapustil tudi Diogo Dalot, ki pa je tekmo že od same začetka spremljal s tribun.