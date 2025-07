Cristiano Ronaldo razstavlja: v Hongkongu odprli muzej CR7

Soorganizator muzeja Tomas Froes je pojasnil, da obisk tega "kraja kulture" omogoča razumevanje miselnosti Cristiana Ronalda in volje do borbe, ki je značilna za tega portugalskega športnika.

"Podoživite trenutke, ki so zaznamovali mojo kariero - gole, klube, trofeje, ljudi, strast in navijače," je Ronaldo zapisal Instagramu in dodal, da razstava predstavlja tudi informacije o njegovem življenju zunaj športa.

Avtorji razstave so se vrnili v nogometaševa zgodnja leta in ustvarili repliko stanovanja, v katerem se je rodil in odraščal zdaj 40-letni igralec iz Funchala na Madeiri.

Med nekaj sto predmeti, ki so pripadali Cristianu Ronaldu, so med drugim njegova športna oblačila, fotografije, trofeje in družinski spominki.