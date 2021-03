Ronaldo o razveljavljenem golu v Beogradu: Oškodovan je bil cel narod

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo se je nad odločitvijo nizozemske sodniške trojke tako razhudil, da je na zelenico odvrgel kapetanski trak. Po tekmi je dejal: "Ponosen in privilegiran sem, da lahko nosim kapetanski trak Portugalske. Vedno sem dal vse od sebe za svojo državo in to se ne bo nikoli spremenilo." V nadaljevanju večera se je oglasil tudi prek Instagrama. "Obstajajo pa tudi težki trenutki, še posebej, ko čutiš, da je bil oškodovan cel narod. Dvignimo glave in soočimo se z novimi izzivi. Naprej, Portugalska," je zapisal Ronaldo. Portugalski trener Fernando Santosje po tekmi za portugalsko televizijo RTPdejal, da "je nemogoče, da zadetek ni bil priznan".