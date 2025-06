Ronaldo ostaja pri Al-Nassru: konec ugibanj o nastopu na klubskem SP

Ronaldova pogodba z Al-Nasrom v Savdski Arabiji se izteče konec meseca, klub pa se tudi ni uvrstil na svetovno prvenstvo.

Ugibanja o morebitnem nastopu Portugalca na klubskem SP je sprožil predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, saj je namignil, da bi 40-letni napadalec lahko igral na SP z menjavo kluba.

Ronaldo je pojasnil, da je imel nekaj pogovorov in ponudb, vendar se za to ni odločil. Udeleženci klubskega SP lahko do torka še podpisujejo pogodbe z novimi igralci za SP.