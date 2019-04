Ronaldo po izpadu Juventusa: Mama, ne delam čudežev

Cristiano Ronaldo po porazu Juventusa v Torinu proti Ajaxu (1:2), ki je posledično pomenil izpad Stare dame iz tekmovanja Lige prvakov, pred kamere in medije ni želel. So pa portugalski novinarski kolegi pred mikrofon uspeli dobiti Ronaldovo mamo Dolores Aveiro. "Niso imeli sreče in tisti, ki je zmagal, si je zaslužil zmago. Cristiano je bil žalosten. Seveda si je želel igrati finale Lige prvakov, toda moral bo počakati. Bil je žalosten, a mi rekel: Mama, ne delam čudežev. In to je resnica," je poudarila mama Dolores v pogovoru za portugalski SportTV.

"V italijanskem prvenstvu mu gre dobro, toda v Ligi prvakov mu je zmanjkal kanček sreče. Nič ne moremo narediti, življenje gre naprej," je še dodala Dolores Aveiro, zvesta spremljevalka sinovih tekem. Juventus se sicer lahko že v naslednjem krogu italijanske Serie A razveseli novega naslova državnega prvaka, s čimer bi hitro položil obliž na rano po izpadu iz Lige prvakov.

V Italiji je sicer prav danes odjeknila novica, da Ronaldo ne bo izpolnil pogodbe z Juventusom v celoti (ima jo do poletja 2022), ampak naj bi odigrali zgolj še eno sezono v dresu Stare dame, v današnji izdaji piše La Repubblica. Ronaldo je bil sicer veliki protagonist Juventusa v izločilnih bojih Lige prvakov. Zabil je prav vseh pet zadetkov Juventusa, a ob tem ni imel pomoči soigralcev, kar je njega in Torinčane stalo uvrstitve v polfinale.