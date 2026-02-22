Ronaldo miren in zadovoljen po stavki: 'Pripadam Savdski Arabiji'

Al-Nassr nadaljuje srdit boj za naslov prvaka Savdske Arabije, ki se mu izmika že 7 let. Klub iz Rijada si želi prekiniti tudi trofejno sušo, ki ga spremlja, odkar je v savdsko prestolnico leta 2022 prišel Cristiano Ronaldo, v prestopu, ki je šokiral nogometni svet. Portugalec je kljub svojim letom še vedno eden boljših igralcev v ligi in nadaljuje z izjemno strelsko formo, njegov glavni cilj je ostati v dobri pripravljenosti za prihajajoče svetovno prvenstvo in doseči tisoč kariernih zadetkov.

V začetku leta pa je 41-letnik javno izrazil svoje nezadovoljstvo s savdskim javnim investicijskim skladom (PIF), ki upravlja z veliko četverico v državi: Al-Ittihadom, Al-Nassrom, Al-Ahlijem in Al-Hilalom. Prav slednji naj bi bil po besedah Portugalca preferiran s strani uprave. Njegov izbruh je povzročil prestop Karima Benzemaja iz Al-Ittihada k Ali-Hilalu, ki zadnja leta dominira na Bližnjem vzhodu. Njegov nekdanji soigralec v Madridu se je zaradi nestrinjanja glede podaljšanja pogodbe s svojim bivšim delodajalcem enostavno odločil, da zanje ne bo več igral, in hitro je sledil prestop k velikemu tekmecu.