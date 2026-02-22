Naslovnica
Nogomet

Ronaldo miren in zadovoljen po stavki: 'Pripadam Savdski Arabiji'

Rijad, 22. 02. 2026 16.32 pred 36 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je v začetku februarja pretresel azijsko in svetovno nogometno javnost, ko je v znak protesta proti vodstvu svojega Al-Nassra načrtno izpustil tri pomembne tekme v lovu za naslovom prvaka. Portugalec se je že vrnil na arabske zelenice in nadaljuje s svojim strelskim pohodom proti tisočemu doseženemu kariernemu zadetku. Po zadnji prvenstveni tekmi je 41-letnik pomiril strasti navijačev in vodstvu, kot se zdi, ponudil oljčno vejico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Al-Nassr nadaljuje srdit boj za naslov prvaka Savdske Arabije, ki se mu izmika že 7 let. Klub iz Rijada si želi prekiniti tudi trofejno sušo, ki ga spremlja, odkar je v savdsko prestolnico leta 2022 prišel Cristiano Ronaldo, v prestopu, ki je šokiral nogometni svet. Portugalec je kljub svojim letom še vedno eden boljših igralcev v ligi in nadaljuje z izjemno strelsko formo, njegov glavni cilj je ostati v dobri pripravljenosti za prihajajoče svetovno prvenstvo in doseči tisoč kariernih zadetkov.

V začetku leta pa je 41-letnik javno izrazil svoje nezadovoljstvo s savdskim javnim investicijskim skladom (PIF), ki upravlja z veliko četverico v državi: Al-Ittihadom, Al-Nassrom, Al-Ahlijem in Al-Hilalom. Prav slednji naj bi bil po besedah Portugalca preferiran s strani uprave. Njegov izbruh je povzročil prestop Karima Benzemaja iz Al-Ittihada k Ali-Hilalu, ki zadnja leta dominira na Bližnjem vzhodu. Njegov nekdanji soigralec v Madridu se je zaradi nestrinjanja glede podaljšanja pogodbe s svojim bivšim delodajalcem enostavno odločil, da zanje ne bo več igral, in hitro je sledil prestop k velikemu tekmecu.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

V znak protesta proti nekonkurenčnosti je Ronaldo izpustil tri zaporedne tekme, eno prav proti aktualnim prvakom iz Džede. Njegova odsotnost ni iztirila varovancev Jorgeja Jesusa, ki so zmagali na vseh treh srečanjih in tako ostali na prvem mestu ligaške lestvice. Na valentinovo se je nadaljevala ljubezenska zgodba med Ronaldom in Al Nasrom, Portugalec je od svojega povratka dosegel že tri zadetke in je trenutno pri številki 964, vse bližje tisočemu mejniku, ki ga intenzivno lovi zadnjih nekaj let.

Po zadnji ligaški tekmi proti Al-Hazemu, na kateri je petkratni dobitnik zlate žoge zabil kar dvakrat, je s svojo izjavo pomiril navijače Al-Nassra: "Zelo sem srečen tukaj. Kot sem že velikokrat povedal, pripadam Savdski Arabiji. Gre za državo, ki je izredno lepo sprejela mene in mojo družino in poskrbela, da se počutimo dobrodošli. Tukaj sem srečen in tukaj si želim nadaljevati mojo kariero. Najpomembnejše je, da ostanemo osredotočeni na glavni cilj, ki je osvojitev državnega prvenstva," je dejal Ronaldo.

cristiano ronaldo al nassr al hilal izjava 1000 zadetkov

Suarez odvlekel Messija: po visokem porazu izgubil živce

Amor Fati
22. 02. 2026 17.09
Ta ne bo odnehal dokler ne bo staknil resne poškodbe.
cripstoned
22. 02. 2026 17.07
Haahhahaah kakšni naslovi v zadnjem času...direkt lepilo za farsice da jočejo potem cel dan v članku....
NoriSušan
22. 02. 2026 16.47
Tok pripada dj je po noumu letu štrajku hahaha.
bibaleze
