Ronaldo miren in zadovoljen po stavki: 'Pripadam Savdski Arabiji'

Al-Nassr nadaljuje srdit boj za naslov prvaka Savdske Arabije, ki se mu izmika že 7 let. Klub iz Rijada si želi prekiniti tudi trofejno sušo, ki ga spremlja, odkar je v savdsko prestolnico leta 2022 prišel Cristiano Ronaldo, v prestopu, ki je šokiral nogometni svet. Portugalec je kljub svojim letom še vedno eden boljših igralcev v ligi in nadaljuje z izjemno strelsko formo, njegov glavni cilj je ostati v dobri pripravljenosti za prihajajoče svetovno prvenstvo in doseči tisoč kariernih zadetkov.
V začetku leta pa je 41-letnik javno izrazil svoje nezadovoljstvo s savdskim javnim investicijskim skladom (PIF), ki upravlja z veliko četverico v državi: Al-Ittihadom, Al-Nassrom, Al-Ahlijem in Al-Hilalom. Prav slednji naj bi bil po besedah Portugalca preferiran s strani uprave. Njegov izbruh je povzročil prestop Karima Benzemaja iz Al-Ittihada k Ali-Hilalu, ki zadnja leta dominira na Bližnjem vzhodu. Njegov nekdanji soigralec v Madridu se je zaradi nestrinjanja glede podaljšanja pogodbe s svojim bivšim delodajalcem enostavno odločil, da zanje ne bo več igral, in hitro je sledil prestop k velikemu tekmecu.
V znak protesta proti nekonkurenčnosti je Ronaldo izpustil tri zaporedne tekme, eno prav proti aktualnim prvakom iz Džede. Njegova odsotnost ni iztirila varovancev Jorgeja Jesusa, ki so zmagali na vseh treh srečanjih in tako ostali na prvem mestu ligaške lestvice. Na valentinovo se je nadaljevala ljubezenska zgodba med Ronaldom in Al Nasrom, Portugalec je od svojega povratka dosegel že tri zadetke in je trenutno pri številki 964, vse bližje tisočemu mejniku, ki ga intenzivno lovi zadnjih nekaj let.
Po zadnji ligaški tekmi proti Al-Hazemu, na kateri je petkratni dobitnik zlate žoge zabil kar dvakrat, je s svojo izjavo pomiril navijače Al-Nassra: "Zelo sem srečen tukaj. Kot sem že velikokrat povedal, pripadam Savdski Arabiji. Gre za državo, ki je izredno lepo sprejela mene in mojo družino in poskrbela, da se počutimo dobrodošli. Tukaj sem srečen in tukaj si želim nadaljevati mojo kariero. Najpomembnejše je, da ostanemo osredotočeni na glavni cilj, ki je osvojitev državnega prvenstva," je dejal Ronaldo.
