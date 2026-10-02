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Nogomet

'Ronaldo? Po zadnji tekmi z Norveško bom povedal vse'

København, 02. 10. 2026 10.20 pred 21 minutami 3 min branja 4

Avtor:
A.V.
Jorge Jesus

Kljub odličnemu vstopu v novo Ligo narodov vzdušje v portugalski izbrani vrsti še zdaleč ni tako rožnato, kot se morda zdi na "prvo žogo". Glavni razlog pa zdaj že nekajdnevna saga s prvim zvezdnikom Cristianom Ronaldom na čelu, ki je po tekmi z Norveško predčasno zapustil reprezentančni tabor. Selektor Portugalcev Jorge Jesus pa vztraja pri svojem, da bo na vsa vprašanja odgovoril po zadnji tekmi z Erlingom Haalandom in druščino.

Cristiana Ronalda ni bilo v Københavnu, a je Portugalska vseeno opravila svoje delo z odliko. Varovanci selektorja Jorga Jesusa so proti Danski slavili s 4:2 in tako dosegli novo pomembno zmago v Ligi narodov, a so dogodki zunaj igrišča še naprej v ospredju zanimanja (širše) nogometne javnosti.

Ronaldo je zapustil reprezentančni tabor, potem ko je pred tem izpustil treninge, njegov odhod pa je sledil neposredno po Jesusovi tiskovni konferenci. Po poročilih sodeč so ga Portugalci poskušali prepričati, naj ostane, a je 41-letni kapetan vseeno odpotoval v Madrid.

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Vse to je odprlo številna vprašanja o odnosu med Ronaldom in Jesusom. Še posebej po tem, ko je portugalski selektor pred tem svojo največjo zvezdo proti Norveški pustil na klupi. Ronaldo je po odhodu sporočil, da bo v določenem trenutku razkril resnico o pravih razlogih, zaradi katerih je zapustil reprezentanco.

Jesus je pred dvobojem z Dansko poskušal umiriti strasti in napovedal, da bo o vsem spregovoril po zadnji tekmi reprezentančnega zbora. "Vse bom pojasnil po zadnji tekmi. Že dolgo sem v nogometu in vem, da nisem naredil ničesar, zaradi česar bi se morale stvari razplesti drugače," je med drugim dejal Jesus.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri tem ni želel dajati vtisa, da se bo izogibal vprašanjem o Ronaldu. "Po tekmi z Norveško se bomo pogovorili o tej temi. Ne bom se skrival niti bežal pred njo," je sporočil portugalski selektor. Hkrati je poudaril, da - ne glede na trenutno situacijo -, nihče ne more oporekati temu, kar Ronaldo pomeni za portugalski nogomet.

"Nihče ne more izbrisati tega, kar Cristiano predstavlja v svetu nogometne igre. On je ikona in o tem sploh ni razprave," je dejal Jesus. A nato je prišla tekma v Københavnu. Portugalska je brez svojega kapetana dosegla štiri zadetke in premagala Dansko s 4:2, Jesus pa je po tekmi znova prejel vprašanja o celotni zgodbi. Tokrat se je odločil poudarek nameniti tistemu, kar se je dogajalo na zelenici.

Cristiano Ronaldo je po tekmi z Norveško v Ligi narodov predčasno zapustil tabor portugalske nogometne izbrane vrste.
Cristiano Ronaldo je po tekmi z Norveško v Ligi narodov predčasno zapustil tabor portugalske nogometne izbrane vrste.
FOTO: Profimedia

"Zmaga, štirje zadetki in po mojem mnenju igra na visoki ravni so zame najpomembnejši poudarki večera na Danskem. To je bila zaslužena zmaga – pomembne pa so čisto vse, tako tiste za nazaj kot tudi tiste, ki bodo še prišle kot posledica naše dobre igre," je povedal Jesus.

Portugalska je torej do zmage prišla brez Ronalda, strelci pa so bili Joao Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha in Joao Felix. Danska je dvakrat izenačila, preko Mikkela Damsgaarda in Rasmusa Højlunda, a je Portugalska v končnici tekme vendarle strla odpor tekmeca.

Portugalski selektor Jorge Jesus je po zmagi v Københavnu sporočil, da bo vse o sagi z Ronaldom povedal po zadnji novembrski tekmi z Norveško.
Portugalski selektor Jorge Jesus je po zmagi v Københavnu sporočil, da bo vse o sagi z Ronaldom povedal po zadnji novembrski tekmi z Norveško.
FOTO: Profimedia

Jesus je na koncu poslal (jasno) sporočilo, ki ga je mogoče neposredno povezati tudi s trenutno situacijo. "Še vedno razmišljam enako. Obstajajo igralci s statusom, vendar so pravila enaka za vse. Skozi svojo trenersko kariero sem vedno razmišljal tako," je zaključil portugalski selektor.

Končnega pojasnila o Ronaldovem odhodu pa vendarle še ni. Jesus ga je napovedal po koncu reprezentančnega cikla v mesecu novembru, zato bo takrat veliko bolj jasno, kaj se je dogajalo v ozadju. Saga z Ronaldom v glavni vlogi pa je (ne)hote zasenčila odlične igre Portugalcev na začetku nove sezone Lige narodov.

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26250440
02. 10. 2026 11.43
A vse bo povedal? Meni bo najbolj zanimivo,ko bo govoril o Negreiri...
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
02. 10. 2026 11.31
Pomeni, da bomo končno iz prve roke zvedeli , zakaj je moral ženski plačati za molk?
Odgovori
-1
0 1
Loptass
02. 10. 2026 11.24
Predvsem me zanima kaj bo povedal o vseh zgrešenih situacijah na tekmi proti Walesu in o oceni 6,1. Če bo povedal vse, bo tudi to.
Odgovori
-1
0 1
Loptass
02. 10. 2026 11.26
Še boljše bi bilo, da to napiše na 50000 straneh in pošlje kakem sindikatu ali Morganu. To ima pol neko vrednost.
Odgovori
-1
0 1
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