Ronaldo po zmagi na Camp Nouu: Messija nikoli nisem doživljal kot rivala

Nogometaši Juventusa so v torek zvečer na Camp Nouu prikazali eno boljših predstav v zadnjem obdobju in povsem zasluženo, z visokih 3:0, ugnali vse slabšo Barcelono na čelu z njenim kapetanom Lionelom Messijem.

Ne le, da so 'Bianconeri' zmagali v osrčju Katalonije, temveč so zaradi boljše razlike v zadetkih na medsebojnih tekmah - prvo srečanje v Torinu se je namreč končalo s slavjem 'Barce' z 2:0 - skočili na vrh omenjene skupine in si tako priigrali boljši izhodiščni položaj pred žrebom parov osmine finala. Med najbolj zadovoljnimi po lepi zmagi nad velikim tekmecem je bil tudi prvi zvezdnik serijskih italijanskih državnih prvakov Cristiano Ronaldo, ki ni le potegnil črto pod odlično predstavo svojega moštva, ampak se je dotaknil tudi drugih tem. Med drugim o domnevno velikem rivalstvu z Leom Messijem.

"Pred prihodom v Barcelono se nam je zmaga z več kot dvema zadetkoma razlike zdela kot misija nemogoče. Toda ko povedeš z 0:2 že po 20 minutah tekme, začneš verjeti v velike stvari. Ključ do uspeha je bil odličen vstop v srečanje, ko nasprotniku nismo dopustili, da razvije svojo igro. Glavna ideja strokovnega vodstva je bila, da ustvarimo višek na sredini igrišča, kar nam je skozi celotno tekmo odlično uspevalo. Ta zmaga nam je močno dvignila samozavest, saj smo potrebovali prav takšen trenutek, da zopet začnemo verjeti v našo neizpodbitno kakovost," je v pogovoru za Movistar dejal Ronaldo, ki je dvakrat meril v polno iz enajstmetrovke, tretji zadetek pa je dodal vse bolj izstopajoči ameriški nogometaš Weston McKennie.