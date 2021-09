Ronaldo podobno kot Dončić obnovil igrišče svoje mladosti: Tu sem zabil prvi gol

Ne le Luka Dončić, tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo se je odločil, da bo ob vsej svoji slavi in denarju vrnil nekaj v domače okolje. Podobno kot slovenski košarkarski as je tudi Ronaldo obnovil enega od igrišč v rodnem Funchalu na Madeiri, na katerem je preživel ure in ure svoje mladosti.

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić – član Dallas Mavericks – je v soboto svečano odprl prenovljeno igrišče v Savskem naselju v neposredni bližini naše medijske hiše. S tem je pri vsega 22 letih želel nekaj vrniti v domače okolje, prav na igrišče, kjer je preživel veliko časa v mladosti in se učil novih košarkarskih veščin. Za podobno gesto se je odločil tudi Cristiano Ronaldo (sicer nekdaj član iste športne družine kot Dončić, in sicer Realove), ki je prenovil nogometno igrišče na domači Madeiri, natančneje v mestu Funchal. "Igrišče Quinta de Falcão je igrišče, na katerem sem kot otrok preživel številne ure. Na njem sem brcal žogo ob steno in zabil svoj prvi gol. Navdušen sem, da smo skupaj z Niko obnovili igrišče in našli način, da nekaj vrnemo v lokalno skupnost, ki mi je dala tako zelo veliko v mladosti," je zapisal na Instagramu. Dodajmo, da gre v osnovi za nogometno igrišče, ki ima tudi košarkarsko tablo in obroč, tako da se bodo novih košarkarskih veščin lahko učili tudi otroci, ki jih bolj kot nogomet zanima košarka. Vsaj za zdaj Ronaldo ni pripravil svečane otvoritve igrišča, tako kot je to storil Dončić, ki je brez težav delil avtograme najmlajšim, pa tudi starejšim.