Nogomet

Ronaldo postal najboljši strelec v zgodovini kvalifikacij za SP

Ljubljana, 10. 09. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
16

Portugalska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo po dveh tekmah pri dveh zmagah. V prvem krogu so v Armeniji odvrgli petardo (0:5), v torek pa na Madžarskem slavili z 2:3. Cristiano Ronaldo je na omenjenih obračunih dosegel tri zadetke in skočil na prvo mesto lestvice strelcev v zgodovini kvalifikacij.

Cristiano Ronaldo na tekmi proti Madžarski.
Cristiano Ronaldo na tekmi proti Madžarski. FOTO: AP

V soboto so bili nogometaši Portugalske na gostovanju v Jerevanu v vlogi izrazitega favorita, kar so na zelenici tudi upravičili. Cristiano Ronaldo je v 21. minuti po lepem predložku Pedra Neta žogo porinil v mrežo za 0:2, takoj po začetku drugega polčasa pa je za 0:4 iz velike razdalje premagal armenskega vratarja. Tekma se je končala z rezultatom 0:5.

Tri dni kasneje so zmagovalci Eura 2016 gostovali na Madžarskem, kjer jih je čakala precej težja naloga. Za domačine je dvakrat zadel Barnabas Varga, gostje pa so bili natančni trikrat, enkrat tudi Ronaldo, ki je zadel iz enajstmetrovke in s tem golom spisal zgodovino. Izenačil se je s Carlosom Ruizom, ki je med letoma 2001 in 2017 za reprezentanco Gvatemale v kvalifikacijah za SP dosegel 39 zadetkov in bil lep čas sam na vrhu lestvice strelcev.

Napadalec Gvatemale Carlos Ruiz je kariero sklenil leta 2017.
Napadalec Gvatemale Carlos Ruiz je kariero sklenil leta 2017. FOTO: AP

Ronaldo bo imel čez dober mesec, ko je na sporedu nov reprezentačni premor, možnost, da sam zasede vrh omenjene razpredelnice. Portugalska bo takrat gostila Irsko in Madžarsko.

Za omenjeni dosežek je portugalski superzvezdnik potreboval 49 tekem. Njegov večni rival Lionel Messi, ki je na 72 kvalifikacijskih tekmah zabil 36 golov, je na tretjem mestu lestvice.

nogomet cristiano ronaldo kvalifikacije svetovno prvenstvo
