Ronaldo postal najboljši strelec v zgodovini kvalifikacij za SP

V soboto so bili nogometaši Portugalske na gostovanju v Jerevanu v vlogi izrazitega favorita, kar so na zelenici tudi upravičili. Cristiano Ronaldo je v 21. minuti po lepem predložku Pedra Neta žogo porinil v mrežo za 0:2, takoj po začetku drugega polčasa pa je za 0:4 iz velike razdalje premagal armenskega vratarja. Tekma se je končala z rezultatom 0:5.

Tri dni kasneje so zmagovalci Eura 2016 gostovali na Madžarskem, kjer jih je čakala precej težja naloga. Za domačine je dvakrat zadel Barnabas Varga, gostje pa so bili natančni trikrat, enkrat tudi Ronaldo, ki je zadel iz enajstmetrovke in s tem golom spisal zgodovino. Izenačil se je s Carlosom Ruizom, ki je med letoma 2001 in 2017 za reprezentanco Gvatemale v kvalifikacijah za SP dosegel 39 zadetkov in bil lep čas sam na vrhu lestvice strelcev.