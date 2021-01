Ronaldo postal najboljši strelec v zgodovini

Nogometaši torinskega Juventusa, serijskega italijanskega prvaka, so zmagovalci 33. superpokala. V Reggio Emilii so premagali Napoli (2:0). Prvi gol na tekmi je dosegel Cristiano Ronaldo. Portugalcu je bil to že 760. gol v karieri in je s tem postal najboljši strelec v zgodovini nogometa. Zrušil je 66 let star rekord Čeha Josefa Bicana. V karieri je največ golov zabil španski Sevilli (27), le dva manj madridskemu Atleticu.

Cristiano Ronaldo je po zadetku v superpokalu proti Napoliju, ki je bil tudi prvi in odločilni na napeti tekmi dveh zagrizenih rivalov, skupaj dosegel že 20 golov v tekoči sezoni, vodi na lestvici strelcev v Serie A, po sredinem nogometnem večeru pa se je dokončno vpisal med večne. Juventus je devetič zapovrstjo in 16. skupno igral v superpokalu. Torinčani so prišli do devete tovrstne lovorike. Gol proti Neapeljčanom je njegov 760. v karieri in s tem je zrušil kar 66 let star rekord Čeha Josefa Bicana, ki je med leti 1931 in 1955 zabil točno 759 golov. "Legendarni Pele sicer ves čas trdi, ada je v karieri zabil več kot tisoč zadetkov, vendar pa jih je bilo veliko na neuradnih srečanjih in tudi na trening tekmah pa niso šli v uraden zapisnik," razlaga brazilski Globo. icon-link Statistika tekme: Juventus vs. Napoli FOTO: Sofascore.com Ronaldo zabija(l) le za štiri klube

Neuničljivi Cristiano Ronaldo, ki drugo sezono zabija gole v dresu Juventusa, je v karieri igral zgolj za štiri klube. Juve je četrti. Pred staro damo je 34-letni Portugalec nosil dres Sportinga iz Lizbone, otoškega Manchester Uniteda in madridskega Reala. "Za Sporting jih je dosegel pet v 31 nastopih, na Otoku jih je zabil 118 v 292 odigranih tekmah, za Real 450 v 438 nastopih, za Torinčane pa 85 v 108 odigranih srečanjih. Za reprezentanco Portugalske je na 170 tekmah kar 102 zatresel nasprotnikovo mrežo," je "seštevala" lizbonskaA Bola, ki še navaja, da je Ronaldo od 760 golih 133 dosegel iz najstrožje kazni, 57 s prostih strelov, iz igre pa točno 569. "Največ golov je zabil v španski Primeri Division, in sicer 311, sledi elitna Liga prvakov s 134. Največ zadetkov, 27, je dosegel proti Sevilli, 25 jih je dodal proti Atleticu iz Madrida," zaključujeA Bola. Najboljši strelci v zgodovini nogometa:

1. Cristiano Ronaldo - 760 golov

2. Josef Bican - 759

3. Lionel Messi - 742

4. Romario - 734

5. Gerd Müller - 720

6. Eusebio - 615

7. Ferenc Deak - 558 icon-expand