Ronaldo pozdravil ten Haga: Je izkušen, a bo potreboval čas

Za Manchester Unitedom je najslabša ligaška sezona po letu 1991, ki jo bodo vragi zaključili bodisi na šestem bodisi sedmem mestu. V Ligi prvakov so se poslovili v osmini finala, brez uspeha pa so ostali tudi v obeh domačih pokalih. Tudi zato je veliko vprašanje, ali bo prvi strelec kluba v tej sezoni Cristiano Ronaldo kariero sploh nadaljeval na Old Traffordu.

Pred Ajaxom, ki ga je vodil na 234 tekmah, je 52-letnik služboval tudi pri Utrechtu, drugi Bayernovi ekipi, Go Ahead Eagles in pa PSV-ju ter Twenteju, kjer je opravljal vlogo pomočnika trenerja. V bogati igralski karieri je največji pečat pustil v dresu Twenteja, za katerega je igral v treh različnih obdobjih.

Čeprav je Ronaldo govoril o tem, da bo ten Hag zagotovo potreboval čas, je že zdaj bolj ali manj jasno, da ga Nizozemec ne bo imel veliko. Vsaj tako učijo pretekle izkušnje, saj se je po letu 2013 in odhodu sira Alexa Fergusona, ki je United vodil na neverjetnih 1500 tekmah, na Old Traffordu zvrstilo že sedem različnih trenerjev. Najdlje je zdržal Ole Gunnar Solskjaer, in sicer od decembra 2018 do novembra lani. Norvežan je skupno odvodil 168 tekem, sledi mu Jose Mourinho s 144 tekmami, Louis van Gaal pa jih je v dveh sezonah zbral 103.

Prav vse trenerje so odnesli slabi rezultati, zato je jasno, da se bo od ten Haga pričakovalo, da rezultatsko krivuljo kaj hitro obrne navzgor. Vodilni možje na Old Traffordu namreč ne slovijo po potrpežljivosti, tudi Cristiano Ronaldo pa pri 37 letih verjetno ne bo želel dolgo čakati.