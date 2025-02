Ronaldo praznuje okroglih 40: 'Nimaš življenja' se glasi ena izmed čestitk

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo praznuje svoj 40. rojstni dan. Seveda ob tem ne manjka čestitk in poklonov, ki dežujejo z vseh strani. Nekatere izmed njih pa so prav posebne, njegovi najbližji naj bi se namreč "zbali", da nima pravega življenja, saj naj bi si želel ostati na visoki ravni še dolgo časa. Nogomet si namreč želi igrati tudi še po njegovem okroglem jubileju.

Cristiano Ronaldo FOTO: Instagram - icon-expand

Dan pred njegovim okroglim rojstnim dnem je portugalski superzvezdnik in eden najboljših nogometašev na svetu, na Instagramu objavil fotografijo, kjer se sprošča v kompresijskih škornjih na svojem domu v Savdski Arabiji. Poleg naprave, ki pomaga pri okrevanju mišic in optimizaciji atletske zmogljivosti, je nogometaš zapisal: "Zadnja krioterapija pred 40 rojstnim dnem."

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in Real Madrida je za Canal 11 razkril, da so njegovi prijatelji z njim govorili o žrtvovanju, ki ga je pripravljen občutiti, da bi še naprej lahko igral na visokem nivoju. Ronaldo na drugi strani odgovarja, da še vedno obožuje to, kar počne in se še ne namerava upokojiti.

V pogovoru je Ronaldo dejal: "Če me vprašaš, ali še vedno rad treniram? Ja, še vedno rad treniram. Ali je enako, kot sem se počutil, ko sem imel 20 let? Ne, ni isto. Ampak še vedno čutim to strast. Še vedno mi je všeč. Ja, res je, da veliko mojih prijateljev misli, da nimam življenja. Toda všeč mi je tako. Kmalu bo vsega konec, še morda kako leto, dve, tri."

Ronaldo se zaveda, da ne bo mogel večno igrati nogometa na profesionalni ravni, vendar tudi mirno življenje s partnerko Georgino Rodriguez, ko bo kopačke vendarle obesil na klin, ni v njegovem stilu. "Biti menedžer kluba nima nobenega smisla, sploh, če imam možnost biti lastnik le-tega. To so moje sanje," jasno pove. "Prepričan sem, da bom. In še več bom rekel. Upam, da ne bom imel samo enega kluba, upam, da jih bom imel več." Nič kaj skromne želje velikega Portugalca. Kaj vse se ob njegovem dnevu vrti po družabnih omrežjih, pa si poglejte v spodnjih objavah.

