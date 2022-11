Ronaldo prekinil molk: Počutim se izdanega

"Manchester United me je izdal. naredili so črno ovco iz mene. Nikakršnega spoštovanja ne čutim do trenerja Erika Ten Haga, saj on tudi zame nima prav nobenega spoštovanja," so med najbolj krepkimi izjavami 37-letnega nogometaša v obširnem intervjuju, ki je pretresel Otok, kot tudi nogometni svet. "Ljudje morajo slišati resnico. Vodstvo Uniteda se me je želelo rešiti na grd način. Ne samo trener, ki ni kazal nobenega interesa, tudi ljudje v klubu so bili na nasprotni strani. Počutil sem se zapuščenega, počutil sem se izdanega. Nekateri ljudje v klubu me nikakor niso želeli imeti v tej sezoni. Še več, tudi lani je bilo podobno, a malo manj odkrito," je nadaljeval Ronaldo, ki je na pogovor pristal šele, ko se je začela daljša reprezentančna pavza in so se klubske obveznosti vsaj za dober mesec prekinile. In takoj vprašanje.