Ronaldo sporoča: Vedno si želim več, to me ohranja pri življenju

Po tem, ko se je znašel pod plazom kritik navijačev, medijev in nekdanjih stanovskih kolegov po novem hitrem slovesu Juventusa od izločilnih bojev Lige prvakov, je Cristiano Ronaldonegodovanje vsaj malce utišal z izvrstno predstavo na ligaški tekmi s Cagliarijem. Portugalec je s hat-trickom v prvem polčasu tlakoval pot Torinčanom do ene najbolj prepričljivih zmag v sezoni, ki je že prinesla kar nekaj razočaranj, nazadnje izpad v osmini finala Lige prvakov proti Portu.

Ronaldo in soigralci zdaj vse moči usmerjajo v državno prvenstvo in pokal, kjer se bodo maja v finalu pomerili z Atalanto slovenskega reprezentanta Josipa Iličića. Še veliko težje delo jih čaka v Serie A, kjer jih od rekordnega desetega zaporednega scudetta loči ravno toliko točk zaostanka za vodilnim Interjem.

Toda portugalskega zvezdnika in trenerja Andreo Pirla, ki se je v zadnjem času ravno tako naposlušal kritik, lahko hrabri dejstvo, da imajo tekmo manj od milanskih črno-modrih, s katerimi se bodo enkrat v Serie A še pomerili, in sicer tik pred pokalnim finalom v Rimu, ko bodo ekipo svojega dolgoletnega nogometaša in trenerja Antonia Contejagostili v Torinu.

'To me ohranja pri življenju'

Ronaldo, ki od neuspeha proti Portu v javnosti ni govoril, je nekaj svojih občutkov zdaj vnovič prenesel prek družbenih omrežij. V tokratnem zapisu je poudaril, da se že veseli novih rekordov, potem ko je s tremi goli v mreži Cagliarija kot najboljši strelec vseh časov (na uradnih tekmah) presegel tudi legendarnega Brazilca Peleja. Zdaj ima na svojem računu že 770 golov.

"Še veliko reči je moč doseči, verjamem pa, da nam to lahko uspe skupaj. Goli so ključni del tega, kar sem. Ne morem odnehati in si želim še več, veselim se, da bom dosegel nov rekord!" je zapisal Ronaldo. "Vedno si želim več in več, mislim pa, da zato ljudje pogosto pravijo, da imam tako veliko energije in da se nikoli ne ustavim. Morda je res, a je ključno za to, da me ohranja pri življenju!"