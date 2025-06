Ronaldo: Pri 17 letih počne stvari, ki si jih drugi ne morejo predstavljati

"Sanjam, da bi igral za Real. To je zame največji klub na svetu, ekipa, ki največ zmaguje v Evropi. Vsak igralec si želi igrati tam. Spremeniti bom moral svoje življenje, da bom lahko igral za Real, a to ni nekaj, kar bi moral razlagati – vsi vedo, kaj to pomeni," je v pogovoru za DAZN povedal Franco Mastantuono , ki je s tem prvič javno spregovoril o prestopu v Madrid.

Franco Mastantuono že navdušuje navijače in legende Reala

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Navijače Reala je še posebej navdušila zahvala trenerju belega baleta Xabiju Alonsu , ki ga je osebno kontaktiral: "Zahvalil bi se Xabiju Alonsu. Način, kako je govoril z mano, je bil neverjeten. Ta pogovor me je izjemno motiviral. Ni lahko zapustiti velikana, kot je River, a ko te trener zares želi, začutiš zaupanje."

Mastantuonovo nadarjenost priznavajo tudi nekdanji zvezdniki madridskega Reala. Legendarni Brazilec Ronaldo Nazario se je v ZDA srečal s predsednikom kluba Florentinom Perezom in pohvalil odmevno potezo. Real Madrid je za 17-letnega krilnega napadalca, ki z levo nogo operira na desni strani napada, odštel 45 milijonov evrov.

Florentino Perez in Ronaldo

"Bravo, ker si ga pripeljal. Ta fant je genialen – pri 17 letih počne stvari, ki si jih drugi ne morejo niti predstavljati," je dejal Ronaldo, ki se je s Perezom pogovarjal tudi o prodaji svojega kluba Real Valladolid.

Po poročanju španskih in argentinskih medijev se je za Mastantuona resno zanimal tudi Paris Saint-Germain. Parižani so z močnim zaledjem v lasti katarskega emira Tamima bin Hamada Al Thanija in s predsednikom Nasserjem Al-Khelaifijem želeli prepričati tako River Plate kot igralca. A odločilen je bil klic iz španske prestolnice.

Mastantuono bo tako že v prihajajoči sezoni del Realove prihodnosti, ki jo klub gradi z mladimi zvezdniki kot so Endrick, Arda Güler in Jude Bellingham. Argentinski biser pa si, kot kaže, že zdaj upa sanjati največje sanje – in jih, kot pravi Ronaldo, tudi uresničevati.