Ronaldo proti Lukakuju, rojstvo rivalstva v Serie A

Napadalca torinskega Juventusa in milanskega Interja, Cristiano Ronaldo in Romelu Lukaku, se bosta srečala v osmini finala letošnjega Eura, ko se bosta reprezentanci Belgije in Portugalske v Sevilli na stadionu La Cartuja borili za napredovanje med najboljših osem ekip. Obe ekipi sta v skupinskem delu prvenstva dosegli sedem zadetkov. Belgijci so bili na vseh treh tekmah neporaženi, njihov najboljši strelec pa je bil ravno Lukaku s tremi zadetki. Na drugi strani so Portugalci kljub najboljšemu strelcu turnirja Ronaldu (5 zadetkov) dosegli le eno zmago in se tako v skupini F uvrstili na tretje mesto, za Francijo in Nemčijo. Za primerjavo lahko povemo, da sta bila igralca v letošnji sezoni Serie A vodilna – Ronaldo je z 29 zadetki na prvem mestu, Lukaku pa s 24 na drugem. Vodilni na strelski lestvici bi vsekakor raje bil zmagovalec italijanskega prvenstva, kar je letos dosegel Belgijec z milanskim Interjem. Poleg tega so Belgijca okronali tudi za najboljšega igralca italijanske lige.