Ronaldo prvi športnik, ki je virtualno prevzel newyorški Times Square

New York, 22.11.2022, 11:24 | Posodobljeno pred eno uro

Ni dneva, da sedma sila ne bi imela razloga za poročanje o Cristianu Ronaldu. Vrsto let je to počela predvsem zaradi izvrstnih predstav, doseženih golov in osvojenih lovorik. Minuli teden pa na primer zaradi odmevnega intervjuja s Piersom Morganom, ta teden zaradi že zdaj ikonične slike z največjim rivalom Lionelom Messijem, ponoči po našem času pa zaradi spektakla, ki ga je njegova podoba uprizorila na newyorškem Times Squaru.