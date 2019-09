Ronaldo: Rad bi našel ženski, ki sta mi plačali hamburger, ko sem bil star dvanajst let

Cristiano Ronaldo je v ekskluzivnem intervjuju, ki ga je zaITV in Good Morning Britain s portugalskim superzvezdnikom opravil Piers Morgan, izlil svojo dušo, ko je spregovoril o nepravičnih obtožbah o spolnem napadu, zadržati pa ni mogel niti solz, ko je pogovor zašel na njegovega očeta. Zdaj je britanska televizija intervju objavila v celoti, 34-letni napadalec Juventusa pa se je svetovni javnosti predstavil do zdaj neznane podrobnosti svojega življenja, tudi njegovi največji kritiki pa so ob slišanem težko ostali mirne duše. Ronaldo se je predstavil v povsem novi luči, veliko bolj človeški in povsem nearogantni.

Neznanima ženskama želi povrniti prijaznost iz otroštva

Ronaldo ni nikoli skrival svojega ozadja. Kot sin mame samohranilke je odraščal daleč od slave in blišča, velikokrat se je zgodilo, da v dnevu ni zaužil toplega obroka. A ga to ni zaustavilo pri doseganju svojih sanj in ciljev. Kot je zaupal Morganu, je kot igralec mlajših selekcij lizbonskega Sportinga večkrat zahajal v bližnji McDonalds, kjer so mu tamkajšnji zaposleni priskrbeli hrano, ki je tisti dan niso prodali. "Star sem bil 12 let in na svojem računu nisem imel niti centa. Živel sem s fanti, ki so bili moje starosti, prihajali pa smo iz podobnih okolij. Nisem mogel računati na to, da bi mi mama pošiljala nekaj žepnine, saj denarja enostavno ni bilo. Spomnim se, da sta bili v McDonaldsu zaposleni dve punci. Eni izmed njiju je bilo ime Edna, imena druge se ne spomnim. A sem jima od srca hvaležen, saj sta mi vedno priskrbeli hrano, ki bi v nasprotnem primeru končala v smeteh. Želim ju najti in ju povabiti na večerjo, naj bo v Lizboni ali Torinu. Nikoli nisem pozabil njune prijaznosti, zdaj pa bi rad povrnil njuno prijaznost," je ganljivo anekdoto iz zgodnjega otroštva zaupal Ronaldo.

Da bi bil zagotovo boljši od Messija potrebujem sedem zlatih žog

Portugalec ne dvomi, da je najboljši nogometaš na svetu, a razume, da vsi niso tega mišljenja, saj ima v Lionelu Messiju izjemnega rivala. Argentinca je Ronaldo v preteklosti že znal zbosti, a tokrat ni skoparil s pohvalami na račun zvezdnika katalonskega ponosa. "Nikoli nisem skrival, da sem obseden z zmagovanjem. To je moje gonilo, nekaj kar me žene. A to se mi ne zdi nič spornega, saj mora imeti vsak vrhunski športnik v glavi, da je najboljši in za to garati vsak dan v svojem življenju. Če te tvoj cilj ne motivira, je bolje, da tiste stvari ne počneš. Ko sem doma najprej pozajtrkujem, se igram s svojimi otroci, a nato moram opraviti trening. Tudi če gre zgolj za 30 ali 40 minut raztezanja. Vse se nekoč pozna. Zato še vedno lahko držim korak z veliko mlajšimi nogometaši," je recept za uspeh razkril dobitnik petih zlatih žog.