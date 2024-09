Ronaldo: Reprezentanca? Še naprej bom njen vodja

"Ne, po Euru mi še na kraj pameti ni prišlo, da je moj reprezentančni cikel že končan. Nasprotno, to me je še bolj motiviralo, da nadaljujem z reprezentanco," je dejal Ronaldo, ki mu je na minulem Euru slovenski vratar Jan Oblak v 105. minuti spektakularno ubranil enajstmetrovko.

Portugalska je nato vseeno izločila Slovenijo po enajstmetrovkah, potem ko je Benjamin Šeško v 115. minuti zapravil veliko priložnost za zmago in v medijih postal tragični junak zgodovinske tekme osmine finala v Nemčiji. "Kar čutim v tem trenutku, in to kažejo tudi trenerjeve besede, je, da bom še naprej vodja reprezentance in bom prvi prevzel poveljevanje," je dejal Ronaldo.

Vendar pa je odločitev o tem, kako dolgo bo še igral za portugalsko reprezentanco in svoj savdski klub Al-Nasr, pustil odprto. "Ne razmišljam dolgoročno. Vedno razmišljam kratkoročno," Ronalda še navaja dpa.