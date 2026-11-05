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Zgodba se razvija

Ronaldo končal reprezentančno pot: Portugalska bo vedno v mojem srcu

Ljubljana, 05. 11. 2026 11.40 pred eno minuto 4 min branja 12

Avtor:
A.M.
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je v videoposnetku prek družbenih omrežij sporočil, da končuje reprezentančno kariero. "Napočil je dan, ko moram vrniti reprezentančni dres s številko 7. Imel sem privilegij in odgovornost, da sem ga nosil kar 23 let, branil njegove barve in z njim stopal na stadione po vsem svetu," je med drugim povedal eden izmed najboljših igralcev v nogometni zgodovini.

Cristiano Ronaldo po zmagi na Euru 2016
Cristiano Ronaldo po zmagi na Euru 2016
FOTO: AP

Cristiano Ronaldo je v svoji reprezentančni karieri zbral več nastopov (234) in dosegel več golov (146) kot katerikoli nogometaš v zgodovini. Portugalska pred njegovim obdobjem ni osvojila nobene lovorike, lastnik številnih izjemnih rekordov pa jo je popeljal do zmage na evropskem prvenstvu ter dveh naslovov v Ligi narodov.

"Napočil je dan, ko moram vrniti reprezentančni dres s številko 7. Nikoli nisem čutil, da pripada samo meni. Imel sem privilegij in odgovornost, da sem ga nosil kar 23 let, branil njegove barve in z njim stopal na stadione po vsem svetu. Zdaj je čas, da ga predam prihodnosti. To ni bila preprosta odločitev. Nekaterih odločitev namreč ne sprejemamo zgolj z razumom. Sprejemamo jih tudi s srcem," je uvodoma povedal Ronaldo.

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"Potovanje, ki se je začelo avgusta 2003 in za vedno spremenilo moje življenje, se je končalo. Ko se ozrem na vse, kar sem doživel z reprezentanco, ne vidim zgolj tekem, golov, rekordov ali lovorik. Vidim ljudi. Vidim Portugalce, ki živijo v tujini in so se za 90 minut počutili nekoliko bližje domu. Vidim milijone Portugalcev, ki jih nikoli nisem srečal, a so postali del mojega življenja. Kajti nogomet je na koncu dneva veliko več kot le igra. Nogomet so ljudje," je nadaljeval eden izmed najboljših nogometašev vseh časov.

"Ves čas svoje reprezentančne kariere sem od sebe zahteval, da premikam lastne meje. Želel sem zmagovati, želel sem biti boljši, želel sem pisati zgodovino. Od sebe sem vedno zahteval največ. Vedno sem si želel še več. Vedno sem verjel, da lahko dosežemo še več. In za ta dres sem dal vse, kar sem imel," je dodal Ronaldo, ki je portugalski dres zadnjič oblekel ob septembrski zmagi proti Walesu, nato pa predčasno zapustil reprezentančni tabor in prejel kazen 255 evrov ter 30 dni prepovedi igranja za izbrano vrsto.

Cristiano Ronaldo na zadnji tekmi v dresu Portugalske
Cristiano Ronaldo na zadnji tekmi v dresu Portugalske
FOTO: AP

"Bili so popolni popoldnevi in večeri. Bile so zmage, ki jih ne bom nikoli pozabil. Bili so porazi, ki se jih še danes boleče spominjam. Delal sem napake. Trpel sem. Bili so tudi trenutki, ko portugalskemu ljudstvu nisem mogel dati tistega, kar si je tako močno želelo. Toda nikoli nisem obupal. In predvsem nikoli nisem prenehal čutiti ponosa, da lahko zastopam Portugalsko," je v videoposnetku čustveno nadaljeval Ronaldo.

"Z leti sem se naučil nekaj zelo preprostih stvari. Goli zbledijo. Lovorike končajo v muzejih. Rekordi so prej ali slej preseženi. Toda nekaj je, česar čas ne more nikoli izbrisati – mesto, ki ga imamo v srcih ljudi. Če sem vas kdaj osrečil, če je zaradi enega od mojih golov kdo koga objel, za trenutek pozabil na skrbi ali začutil ponos do svoje države, potem je bilo vse vredno. Kajti tudi to pomeni biti Portugalec. Skupaj trpimo. Skupaj se poberemo. In znova začnemo verjeti."

Cristiano Ronaldo s soigralci po drugi zmagi v Ligi narodov
Cristiano Ronaldo s soigralci po drugi zmagi v Ligi narodov
FOTO: AP

"Portugalska bo vedno potrebovala mlade, ki upajo sanjati. Igralce, ki nikoli ne obupajo. Nove generacije, ki verjamejo, da lahko pridejo tja, kamor še nihče ni prišel. Kajti država, ki še naprej ustvarja nove junake, je država, ki nikoli ne preneha verjeti vase."

"Svojim soigralcem želim povedati nekaj posebnega. Hvala za vsak pretečen meter. Za vsak objem. Za vsak prepir. Za vsak trenutek tišine pred vstopom na igrišče. Za vsako zmago, ki smo jo skupaj proslavili. In za vsak poraz, zaradi katerega smo postali močnejši. Imel sem privilegij, da sem bil vaš kapetan, toda noben kapetan ne hodi sam. In za vedno boste del moje zgodbe."

Cristiano Ronaldo z reprezentančnimi soigralci
Cristiano Ronaldo z reprezentančnimi soigralci
FOTO: AP

"Vsem trenerjem, direktorjem, zdravnikom, fizioterapevtom, skrbnikom opreme, članom strokovnega štaba in vsem drugim, ki ste vsa ta leta delali ob meni. Hvala. Mnogi med vami se nikoli niste pojavili na fotografijah. Toda brez vas nobena od teh fotografij ne bi bila mogoča."

"Moji družini. Hvala, ker ste te sanje delili z menoj. Hvala za razumevanje vseh odsotnosti, odrekanj in trenutkov, ko je morala reprezentanca v mojem življenju zasesti prostor, ki je pripadal tudi vam. Če sem prišel tako daleč, je to zato, ker smo vedno hodili z roko v roki."

Cristiano Ronaldo z družino
Cristiano Ronaldo z družino
FOTO: Instagram
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KOMENTARJI12

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JAZsemTI
05. 11. 2026 12.30
10 let prepozno. Portugalci so brez njega veliko bolj nepredvidljivi in nevarni.
Odgovori
0 0
Miran1960
05. 11. 2026 12.21
A tistih 250eur je poravnal Portugalski zvezi?
Odgovori
0 0
Stajerc22
05. 11. 2026 12.17
in sta se poslovila Messi in Ronaldo. konec najlepše ere.
Odgovori
+4
4 0
Beauceron1
05. 11. 2026 12.27
Eden se je poslovil, drugega so vrgli ven, ker je se vedno mislil da je star 25 let. In namrsti da bi se poslovil kot junak, je izpadel bedak
Odgovori
+3
3 0
REAList7
05. 11. 2026 12.13
Hvala, največji vseh časov CR7! V užitek te nam je bil spremljati. Zdaj pa gremo še po zadnjih 15 golov v klubskem nogometu, da dosežeš magično številko 1000 zadetkov!
Odgovori
-2
8 10
Anion6anion
05. 11. 2026 12.07
Jokavi fantič
Odgovori
+0
6 6
štajerc65
05. 11. 2026 12.05
Kak poje Werner: Ure, dnevi, leta tečejooooo!
Odgovori
+4
4 0
trol3
05. 11. 2026 12.04
Hvala CR za vse :)
Odgovori
+2
5 3
štajerc65
05. 11. 2026 12.03
Pa sta odšla oba velika nogometaša. Messi in Ronaldo. Zdaj pa nam ostane kdo? Mbape, Yamal in taki podobni njima.
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+5
5 0
Loptass
05. 11. 2026 12.29
Saj to bo šla tradicija naprej.....ljubitelji bluetooth golov, penalov in predvsem padanja za penale v kazenskem prostoru, bodo za Mbappeja, tisti, ki pa nekaj dajo na nogomet, pa za Yamala.
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+1
1 0
IQ200
05. 11. 2026 12.03
Vsemu pride enkrat konec. Edina pravica za vse.
Odgovori
+2
2 0
Teleport
05. 11. 2026 12.02
So se oddahnili na portugalskem?
Odgovori
+4
5 1
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