Ronaldo s komentarjem pod Mbappejevo objavo postavil nov rekord

Francoski zvezdnik Kylian Mbappe je že kot otrok odpotoval v Madrid, kjer je opravil trening z ekipo do 12. leta starosti in spoznal svojega idola Cristiana Ronalda . "Moji starši so želeli, da profesionalno kariero začnem v Franciji in tam tudi nadaljujem z izobraževanjem," je pred leti o tem, zakaj takrat ni prišlo do prestopa v vrste kraljevega kluba, povedal 25-letni Francoz.

Tretji dan v aktualnem mescu je prinesel težko pričakovan prestop, o katerem se je govorilo že nekaj let. Prvi so to potrdili Madridčani, nekaj minut kasneje pa je z objavo na Instagramu, kjer je delil svoje otroške fotografije v klubski trenerki Real Madrida, svoje navdušenje nad selitvijo v špansko prestolnico izrazil tudi Mbappe. "Sanje so se mi uresničile. Vesel in ponosen sem, da sem se pridružil svojemu sanjskemu klubu. Nihče ne more razumeti, kako navdušen sem. Navijači Real Madrida, komaj čakam, da vas vidim," je zapisal francoski napadalec.