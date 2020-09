Ronaldo: S Pirlom je Juventus bolj 'srečen' na igrišču

Juventus je po spodbudni igri in uvodni zmagi proti Sampdorii (3:0) tokrat gostoval v Rimu in ob igralcu manj v polju z dvema zadetkoma neuničljivega Cristiana Ronalda prišel do točke. Prav Portugalec je v 69. minuti z "nebeškim" skokom in strelom z glavo izid poskrbel za remi na Olimpijskem stadionu (2:2). Z novima dvema zadetkoma je 34-letni nogometaš presegel mejo 450 golov, ki jih je dosegel v najmočnejših evropskih klubskih tekmovanjih. Svoj izjemen niz je začel v sezoni 2003/2004, ko je prestopil k rdečim vragom iz Manchestra. "Po tem, ko smo se kar dvakrat znašli v rezultatskem zaostanku je ta točka na Olimpijskem stadionu pozitiven rezultat," je sprva za Corierre Dello Sport dejal prvi mož Juventusa Cristiano Ronaldo. "Povrhu smo igrali skoraj ves drugi polčas z igralcem manj, zato je remi proti kakovostni Romi dober rezultat," je nadaljeval 34-letni Ronaldo, ki je na začetku sezone zabil že tri gole in napovedal sezono polno presežkov. Enega je Portugalec zrušil že v večnem mestu.