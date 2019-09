Ronaldo s štirimi goli še bližje stotici v dresu Portugalske

Kapetan portugalske izbrane vrste in napadalec torinskega Juventusa Cristiano Ronaldo je s kar štirimi goli pomagal svoji reprezentanci do zmage na torkovi kvalifikacijski tekmi v Litvi (5:1). Zdaj je v dresu z državnim grbom skupno zabil že 93 golov in je že najboljši strelec v zgodovini evropskih kvalifikacij.

Ronaldo slavi s soigralci po svojem drugem golu v Vilniusu. FOTO: AP Na 161. reprezentančni tekmi se je 34-letni Cristiano Ronaldorazveselil osmega hat-tricka in že 54. v karieri ter Portugalce v Vilniusu na koncu popeljal do več kot zanesljive zmage, čeprav je nekaj časa kazalo, da bodo Litovci po slabem začetku kvalifikacij naslednji, ki bodo uspeli presenetiti aktualne evropske prvake. Peti gol za Portugalsko je v sodnikovem podaljšku zabil vezist William Carvalho, torkovi gostje imajo v skupini B na drugem mestu osem točk in s tekmo manj za pet točk zaostajajo za vodilni Ukrajino, medtem ko ima Srbija po zmagi v Luksemburgu (3:1) točko manj od Portugalcev. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Dosegel sem en gol proti Srbiji in štiri danes, najbolj pa si želim, da bi tako nadaljeval," je dejal Ronaldo, ki je že v enem prvih napadov na tekmi po igri z roko v litovskem kazenskem prostoru izkoristil strel z bele točke, nato pa v drugem polčasu še trikrat zadel iz igre. Navdušen je bil tudi selektor Fernando Santos. Santos: Nedvoumen dokaz, da je najboljši na svetu

"Ronaldo je najboljši igralec na svetu, to je jasen in nedvoumen dokaz,"je dejal selektor evropskih prvakov. "Vesel sem in uživam v tem trenutku,"pa je še povedal Ronaldo. "Ne le zato, ker sem dosegel gole, a zaradi ravni, ki smo jo v teh zadnjih letih dosegli. Ustreza mi, da še naprej pomagam reprezentanci." S štirimi zadetki (skupno je pri 25) je nekdanji član lizbonskega Sportinga CP, Manchester Uniteda in Real Madrida na lestvici strelcev evropskih kvalifikacij prehitel dosedanjega rekorderja Irca Robbieja Keana(23). TEKMA POSTAVI LESTVICA