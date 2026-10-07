Ronaldo se je opravičil, a vztraja: Selektor dvakrat ni držal besede

"Na voljo bom, kot sem bil vselej za nastopanje in zmage v naši reprezentanci," je v izjavi za javnost zapisal Cristiano Ronaldo. Do zapleta je prišlo, potem ko ga selektor Jorge Jesus na tekmi proti Norveški ni poslal v igro in ga pustil na klopi. Pred tekmo z Dansko je nato izkušeni strateg dejal, da Ronaldo ne bo začel tekme, na kar se je član savdskega Al Nassra odzval z odhodom iz reprezentančnega tabora.
"Soigralcem v reprezentanci dolgujem opravičilo, ker sem jih zapustil. Kljub popolni izgubi zaupanja v selektorjeve besede tega ne bi smel storiti in prevzemam odgovornost," je zapisal Ronaldo.
Kasneje se je opravičil tudi navijačem in svojim rojakom na Portugalskem ter dodatno pojasnil odločitev: "Zame ima prelomljena obljuba izrazit pomen. Čutil sem, da bi moja prisotnost zgolj škodovala ekipi. Zato sem storil to, kar sem vselej govoril, da bom storil, ko se ne bom počutil koristnega - pobral bom stvari in odšel."
Ronaldo je nadalje razložil, da mu je selektor sprva predstavil načrt za dolg reprezentančni cikel. V njem naj bi zaigral v prvi postavi na obeh domačih tekmah, na gostovanja pa naj ne bi odpotoval. Zvezdnik svetovnega nogometa je predlog zavrnil, saj bi kot kapetan dajal slab zgled, je zapisal.
Pred tekmo proti Norveški mu je Jesus dejal, ali je pripravljen igrati pol ure in Ronaldo je temu privolil, se ogreval, nato pa priložnosti ni dobil. "Selektor ni držal besede, ki mi jo je dal." Kasneje se je pogovarjal z Jesusom in pričakoval opravičilo na novinarski konferenci pred dvobojem z Dansko. Na njej se Jesus ni opravičil in poudaril, da sam sestavlja ekipo.
"To je bilo drugič, ko ni držal besede. Odločil sem se zapustiti reprezentančni tabor, ne da bi pri tem čakal na nove prelomljene obljube," je še sklenil Ronaldo in pojasnil, da si zasluži ter da bo sprejel "vsakršno kazen" za odhod iz reprezentance.
Portugalska je v letošnjem poteku lige narodov dobila vse štiri tekme v skupini A4. Ugnala je Wales, Dansko in dvakrat Norveško.
Liga narodov (UEFA Nations League) je mednarodno nogometno tekmovanje, ki ga organizira Evropska nogometna zveza (UEFA). Ustanovljeno je bilo leta 2018 z namenom, da nadomesti večino prijateljskih tekem med reprezentancami z bolj tekmovalnimi obračuni. Ekipe so razdeljene v lige glede na svojo kakovost, tekmovanje pa omogoča napredovanje v višje lige, izpadanje v nižje ter ponuja dodatne možnosti za uvrstitev na velika tekmovanja, kot sta evropsko prvenstvo ali svetovno prvenstvo.
Jorge Jesus je izkušen portugalski nogometni trener, ki je v svoji dolgi karieri vodil številne prestižne klube, predvsem na Portugalskem in v tujini. Najbolj je znan po svojem taktičnem znanju in uspehih pri vodenju klubov, kot sta Benfica in Sporting CP, kjer si je ustvaril ime kot eden najuspešnejših in hkrati najbolj temperamentnih portugalskih strategov. Njegov trenerski slog pogosto temelji na visoki disciplini in specifičnih taktičnih zahtevah, kar ga pogosto postavlja v središče medijske pozornosti.
Kapetan nogometne reprezentance je igralec, ki ga selektor izbere za vodjo ekipe na igrišču. Njegova vloga presega zgolj igranje nogometa; kapetan je uradni predstavnik ekipe pri sodniku, motivira soigralce v težkih trenutkih in pogosto služi kot vezni člen med igralci in strokovnim štabom. Od kapetana se pričakuje visoka stopnja profesionalizma, odgovornosti in zgledno obnašanje, saj predstavlja obraz celotne reprezentance tako na igrišču kot izven njega.
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