Ronaldo se je opravičil, a vztraja: Selektor dvakrat ni držal besede

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"Na voljo bom, kot sem bil vselej za nastopanje in zmage v naši reprezentanci," je v izjavi za javnost zapisal Cristiano Ronaldo. Do zapleta je prišlo, potem ko ga selektor Jorge Jesus na tekmi proti Norveški ni poslal v igro in ga pustil na klopi. Pred tekmo z Dansko je nato izkušeni strateg dejal, da Ronaldo ne bo začel tekme, na kar se je član savdskega Al Nassra odzval z odhodom iz reprezentančnega tabora.

"Soigralcem v reprezentanci dolgujem opravičilo, ker sem jih zapustil. Kljub popolni izgubi zaupanja v selektorjeve besede tega ne bi smel storiti in prevzemam odgovornost," je zapisal Ronaldo.

Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Kasneje se je opravičil tudi navijačem in svojim rojakom na Portugalskem ter dodatno pojasnil odločitev: "Zame ima prelomljena obljuba izrazit pomen. Čutil sem, da bi moja prisotnost zgolj škodovala ekipi. Zato sem storil to, kar sem vselej govoril, da bom storil, ko se ne bom počutil koristnega - pobral bom stvari in odšel."

Ronaldo je nadalje razložil, da mu je selektor sprva predstavil načrt za dolg reprezentančni cikel. V njem naj bi zaigral v prvi postavi na obeh domačih tekmah, na gostovanja pa naj ne bi odpotoval. Zvezdnik svetovnega nogometa je predlog zavrnil, saj bi kot kapetan dajal slab zgled, je zapisal.

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Pred tekmo proti Norveški mu je Jesus dejal, ali je pripravljen igrati pol ure in Ronaldo je temu privolil, se ogreval, nato pa priložnosti ni dobil. "Selektor ni držal besede, ki mi jo je dal." Kasneje se je pogovarjal z Jesusom in pričakoval opravičilo na novinarski konferenci pred dvobojem z Dansko. Na njej se Jesus ni opravičil in poudaril, da sam sestavlja ekipo.

Jorge Jesus FOTO: Profimedia

"To je bilo drugič, ko ni držal besede. Odločil sem se zapustiti reprezentančni tabor, ne da bi pri tem čakal na nove prelomljene obljube," je še sklenil Ronaldo in pojasnil, da si zasluži ter da bo sprejel "vsakršno kazen" za odhod iz reprezentance.

Portugalska je v letošnjem poteku lige narodov dobila vse štiri tekme v skupini A4. Ugnala je Wales, Dansko in dvakrat Norveško.