Ronaldo 'dneve kaosa' začinil z 980. golom v karieri: 'Naloga opravljena'

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Cristiano Ronaldo je prejšnji teden zapustil reprezentančni tabor, potem ko ob zmagi Portugalske z 2:1 proti Norveški v ligi narodov ni dobil priložnosti za igro. Pozneje je javno izjavil, da je trener Jorge Jesus prelomil dano obljubo. Ronaldo je sicer minulo sezono z Al Nassrom osvojil naslov savdskega prvaka prav pod vodstvom Jesusa.

Čeprav je dogajanje razdelilo portugalsko javnost, so navijači Al Nassra ob njegovi vrnitvi pokazali, na kateri strani so. Pred začetkom srečanja so na tribunah razvili velik transparent z napisom Veličina je prislužena in Ronaldovo legendarno številko sedem, v sedmi minuti pa stadion odmeval od vzklikov njegovega imena.

Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia

Portugalec jim je navdušenje vrnil v 23. minuti. Po prodoru nekdanjega krilnega nogometaša Bayerna Kingsleyja Comana in strelu, ki ga vratar Al Diriyaha Waleed Ali ni zadržal, je Ronaldo odbitek brez težav pospravil v mrežo. Prednost Al Nassra je v 35. minuti povišal še reprezentančni kolega Samu Costa, končni izid pa je v 77. minuti postavil Coman.

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Al Nassr se je po zmagi po številu točk izenačil z Al Qadsiahom na vrhu lestvice, pri čemer o vodstvu trenutno odloča razlika v zadetkih. Nekateri tekmeci sicer svoje tekme tega kroga še čakajo. "Naloga opravljena. Zdaj naprej proti naslednji," je Ronaldo po tekmi zapisal na družbenih omrežjih in objavi priložil fotografijo proslavljanja zadetka.

Ronaldo, ki je za portugalsko reprezentanco dosegel rekordnih 146 golov na 234 nastopih, je med tednom sporočil, da ostaja na voljo izbrani vrsti. Kljub temu še ni jasno, ali ga bo portugalska nogometna zveza kaznovala zaradi odhoda iz reprezentančnega tabora.